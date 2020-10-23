نصايح للاسعافات الاولية السريعة ممكن تنقذ يومك

معرفة اساسيات الاسعافات الاولية السريعة ممكن انها تساعد في انقاذ الارواح ، بما فيهم حياتك انتي شخصيا ، لما تلاقي نفسك في وسط حالة طواري الافضل انك تكوني عارفة تتصرفي فيها ازاي ، وتعرفي كمان ايه اللي ممكن يساعدك واللي ميساعدكيش ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على بعض نصايح للاسعافات الاولية السريعة اللي ممكن تنقذ حياتك في يوم ما.
نصايح للاسعافات الاولية السريعة:
1- الجروح:
لما تتعاملي مع جرح حاولي دايما ترفعيه لمستوى القلب ، ده بيساعد على تهدئة التورم وبيساعد على تصريف السوايل بعيد عن منطقة الجرح ، لو الجرح في الوركين او الارداف نامي وارفعي المكان بالمخدات ، ولو مش قادرة ترفعي الجرح لفوق ، حاولي تخليه على مستوى القلب بقدر الامكان او اقرب ما يمكن ليه.
2- حروق من الدرجة الاولى:
الحروق من الدرجة الاولى او اللي بتتسمى بالحروق السطحية بتأثر على الطبقة اللي فوق من الجلد بس وبتكون مؤلمة ، الا انها مش خطيرة وممكن معالجتها ، اول حاجة اشطفي الجرح بالمية الفاترة ، على الرغم من المية الباردة في اعتقاد الكتير ممكن تكون افيد ، الا انها ممكن تتسبب في تلف الانسجة اكتر ، بعض تنضيف الجرح بالمية الفاترة ، حطي عليه كيس في تلج او اعملي كمادات باردة ، في بعض الاشخاص بيستخدموا الزبدة او اي مكون دهني كعلاج شعبي للحروق ولكن الطريقة دي ممكن تسبب ضرر اكتر للجرح لانه بيبطء اطلاق الحرارة ، ممكن خلط بعض المية مع صودا الخبز وعمل معجون منهم ووضعهم على المكان المصاب ده هيساعد على اطلاق الحرارة من الحرق.
3- النوبات القلبية:
لما الموضوع بتعلق بالنوبات القلبية ، التدخل السريع في الحالة دي بيساعد في تقليل الاضرار ، مضغ الاسبرين ممكن انه يساعد على تثبيط الصفائح الدموية اللي بتسبب تخثر الدم واللي هي سبب اساسي في سد الشرايين ، ولكن مهم تاخدي صغيرة من الاسبرين ومضغ الحبة بدل بلعها او تناولها بالمية ، لان الطريقة دي هتساعد انها تشتغل في الجسم بشكل اسرع ، وحاولي انك تتصلي بالطواريء في اسرع وقت ممكن.
4- لسعات النحل:
لدغة النحل من الشائع في علاجها هي سحب الابرة من الجلد لان ده بيقلل السم ، ولكن اهم حاجة هو التوقيت ، انتي محتاجة تتخلصي من الحشرة بشكل سريع ، وسواء خدشتي الابرة او شيلتيها بالملقاط او سحبتيها ، النحلة لما تفقد ابرتها بتطلق ريحة بتجذب باقي النحل ، عشان كده لازم بمجرد ازالة الابرة اغسلي الجرح وحطي عليه كمادات مية باردة ، ولو بتعاني من الحساسية حاولي الاحتفاظ بحاقن ذاتي او EpiPen في متناول ايدك واتصلي بالطواريء في اقرب وقت ممكن.
5- الكسور:
لما الموضوع يتعلق بالكسور ، متحاوليش تقويم الكسر ، ولكن حافظي على استقرار الطرف ومتحركيهوش وثبتيه باستخدام جبيرة او حشوة ، اهم حاجة انك تحتفظي بيه بنفس الشكل ، وممكن يكون الكسر مجرد خلع او التواء بسيط ، ولازم تروحي للدكتور على طول عشان تتأكدي ان الاصابة مش خطيرة او حتى عشان تتجنبي ان الاصابة تسوء اكتر.
6- اصابات العين:
لما تتأذي باي شكل ، عادة بيكون اول حاجة بتعمليها هي تنضيف الجرح ، ولكن مع ذلك ، لما تأذي عينك ، اهم حاجة تعمليها هو انك تغطي عينك وبعدين تطلبي المساعدة ، لان لو حاولتي تنضفي عينك بنفسك ممكن تأذي نفسك اكتر ، ويأدي لضرر دائم في العين ، الاستثناء الوحيد للقاعدة دي هي لما تدخل مواد كيميائية لعينك ، في الحالة دي لازم تشطفيها بالمية فورا.
7- الشظايا:
الشظايا بتكون مليانة بالجراثيم اللي ممكن تصيب الجرح المفتوح بسهولة ، عشان كده لازم تفتكري دايما انك تبقي متعقمة وانتي بتتعاملي معاها ، لو عندك شظية مغروسة بالكامل في الجلد ، فلازم الاول تنضفي المنطقة بمطهر وبعدين تشيلي الشظية بابرة معقمة بالمية المغلية ، وممكن تشيلي الشظية بالملقاط ، وبمجرد ما تشيليها اغسلي المنطقة بالمية والصابون.
8- لدغات الثعبان:
في البرامج والافلام دايما بنشوف اول رد فعل للدغة الثعبان هو امتصاص السم ، ولكن من الناحية الواقعية السم بيكون وصل بالفعل لمجرى الدم ، وبالتالي ده مش هيساعد ، عشان كده لما حد يتعرض للدغة ثعبان ، اهم حاجة هو الاسترخاء ، لانك هتبقي محتاجة للحفاظ على ضربات قلبك منخفضة لابطاء انتشار السم ، كمان تناول المسكنات ممكن انه ينقص الدم ويخلي السم يشتغل في الجسم بشكل اسرع ، لازم تتصلي بالخدمات الطبية بشكل فوري للحصول على مضاد السموم المناسب ، ولو محتاجة تتحركي عشان تحصلي على مساعدة طبية ، اتأكدي انك تمشي ومتجريش عشان تفضلي هادية ، ولو قدرتي ممكن تحطي زيت جوز الهند على الجرح ، لانه ممكن يساعد في محاربة البكتيريا والطفيليات وتضميد المنطقة.
9- لسعات قنديل البحر:
لسعات قنديل البحر من الحاجات اللي بنتعرض لها كتير ، في الحالة دي تقدري تشطفي الجرح بمية مالحة ، وممكن كمان تشطفيه بالمية السخنة, الخل, او تغطية الجرح بمحلول من صودا الخبز والمية ، وممكن الفحم المنشط يساعد في استخلاص سم قنديل البحر ، وممكن تكوني سمعتي عن اسطورة استخدام البول لعلاج لسعات قنديل البحر ، ولكن من الناحية الواقعية البول مش بيحتوي عادة على حمض كافي لمقاومة السم ، ولكن في كلام بيقول ان البول ممكن انه يقلل الالم ، ولكن المية السخنة ليها نفس الفاعلية في تقليل الالم.
10- الندبات:
لما بتتعرضي لجرح بيقلقك اكيد انها تسيب ندبة او علامة واضحة ، ولكن في اجراءات ممكن تعمليها لمنع تكون الندبة ، صودا الخبز بتحتوي على خصائص مطهرة بتساعد على منع تكون الندبة وبتساعد على تقشير البشرة ، وممكن كمان انها تمنع العدوى ، ولما تعالجي الندبة باستخدام صودا الخبز ، مهم انك تعرضي الجرح للهوا ، وممكن كمان تخلطي صودا الخبز بالمية وتعملي بيهم مطهر لمكان الاصابة.
11- عدم القدرة على التنفس:
لو شخص ما تنفسه اتوقف ، فعادة ده بيكون بسبب انسداد في مجرى الهوا ، اقلبي الشخص على ضهره وافحصي الفم وشيلي اي حاجة ممكن تكون مانعة التنفس ، حتى لو سوائل ، وعشان تفتحي مجرى الهوا ، ميلي الراس وارفعي الدقن ، مع وضع ايدك قريب من اعلى الراس او الجبهة ، وبدل كده ، ممكن تعملي اجراء “دفع الفك” عن طريق وضع صوابعك تحت الفك ودفع الفك السفلي لاعلى ، من غير تحريك الرقبة لفتح الفم ، الطريقة دي بترفع اللسان بعيد عن مجرى الهوا وبتساعد في تقليل انسداد الهوا ، بعد كده ميلي الراس عشان تفتحي الممرات الهوائية.
لازالة اثر الضمادة الطبية:
لما بنتعرض لجرح وبنستخدم عليها ضمادة طبية عادة اثرها مش بيروح بسهولة من على الجلد ، وعشان تتخلصي من الاثر بشكل سريع حاولى تدوبي المادة اللاصقة عن طريق تغطية المنطقة بزيت الاطفال, او الكحول, او حتى المية الدافية ، وممكن كمان تجمدي المنطقة بمكعبات التلج ، ومهم جدا وانتي بتشيلي الضمادة من على الجرح تشيليها ببطء عشان متشيليش القشرة اللي اتكونت على الجرح ويرجع يتفتح تاني.
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