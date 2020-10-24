فوائد وضع الأسبرين في غسالة الملابس لتبيض الملابس وإزالة البقع

فوائد وضع الأسبرين في غسالة الملابس، غسل الملابس البيضاء من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه أي ربة منزل، لأن الملابس البيضاء يتحول لونها إلى الرمادي الباهت وتفقد بياضها الناصع بعد الغسيل، كما لا تختفي البقع الصفراء منها وخاصةً الداخلية، مهما استخدمنا من مساحيق ومنظفات غالية الثمن، لكن مع أقراص الأسبرين الموجودة في كل منزل، لا داعي للقلق بعد الآن، حيث يحتوي الأسبرين على مادة الأسيد التي لها قدرة كبيرة على الحفاظ على اللون الأبيض.

فوائد وضع الأسبرين في غسالة الملابس

يمكن استعادة بياض الملابس البيضاء الباهتة باستخدام الأسبرين، وليس هذا وحسب، لأن الأسبرين يقضي على أصعب البقع وخاصة بقع العرق والبول ولا يترك لها أي أثر، ولاستخدام الأسبرين في الغسيل اليدوي، يتم وضع حوالي 300 جرام من حبوب الأسبرين في وعاء الغسيل ويعد ذلك نملأ الوعاء بالماء الساخن وبعض من مسحوق الغسيل المعتاد ونخلط جميع المواد السابقة سوياً.

وبعد ذلك نضع الملابس البيضاء المراد غسلها في الوعاء لمدة لا تقل عن ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسلها وسوف نلاحظ تغيير لونها واستعادتها لجزء كبير من لونها الأبيض الناصع، أما في حالة الغسالة الاوتوماتيك فيتم وضع قرصين من الأسبرين مع مسحوق الغسيل الاعتيادي في درج الغسالة.

استخدام الأسبرين في التخلص من البقع

كما يمكن استخدام الأسبرين في التخلص من بقع الدم الصعبة ولتي لا تختفي بسهولة، وذلك عن طريق غمر ثلاث أقراص من الأسبرين في وعاء مملوء بالماء البارد لمد ساعتين، وبعد ذلك نضع الملابس المتسخة في الوعاء ونتركها لفترة، وبعد ذلك سوف نلاحظ أن لون الدم بدأ يختفي تدريجياً، ويجب الحذر من استخدام ماء ساخن عند الرغبة في التخلص من بقع الدم، وهذا لأن الماء الساخن يجلط البروتين الموجود في مكونات الدم، وهذا يجعل عملية إزالة البقعة صعب للغاية.

استخدام الخل لتعقيم وتطهير الملابس

هناك أيضاً الكثير من المواد الرخيصة الثمن والموجود في جميع المنازل والتي يمكن استبدالها بالمنظفات الغالية الثمن، ومنها الخل الذي يمكن استخدامه كمعقم ومطهر للملابس، كما أنه يحافظ على ثبات ألوان الملابس، بالإضافة إلى ذلك فإن الخل يحافظ على الغسالة من الداخل ويطيل من عمرها الافتراضي.

لذلك من الأفضل غسل الغسالة من الداخل ببعض منه بشكل دوري، كما يمكن استخدام عصير الليمون أو شرائح الليمون في غسل الملابس وخاصة الداخلية، لأنها يحافظ على لونها ويمنحها رائحة ذكية، وفي العموم فإنه يمكن استخدام عصير الليمون في مرحلة الشطف الأخيرة لأي نوع من الملابس، لإكسابها رائحة زكية ومنعشة.