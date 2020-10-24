رز كنتاكي الأصلي بالخلطة السرية مثل مطاعم كنتاكي الشهيرة

رز كنتاكي الأصلي أحد أهم الأكلات الشهيرة بمطاعم كنتاكي، و تبحث عن طريقتها الكثير من ربات البيوت لتقوم بتحضيرها في المنزل، و كما نعرف جميعاً أن مطاعم كنتاكي لها خلطة سرية و حولها الكثير من التساؤلات لم يجد الجميع لها إجابة حتى الآن، و لكن في هذا المقال أتينا لكي بالإجابة و بسر خلطة أرز الريزو الأصلي لذلك تابعي معنا.مقادير رز كنتاكي الأصلي
قبل أن نعرف طريقة تحضير رز كنتاكي ، لابد من معرفة المقادير اللازمة و التي تتوفر في البيت بكل سهولة كالتالي:
- ملعقتان من السمن.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- عدد ٢ فص من الثوم مقطع إلى شرائح رفيعة بالطول.
- ٤ من مكعب مرق الدجاج.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو أو الهوت صوص.
- نصف كوب من الكاتشب الحار.
- ٤ أكواب من الأرز المنقوع.
- ٢ كوب و نصف من الماء بنفس حجم كوب الأرز.
أحضرنا لكي سيدتي الخلطة السرية لعمل رز كنتاكي مثل المطاعم بمكونات سهلة و بسيطة، حضريها لعائلتك الآن باتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة:
- ضعي إناء مناسب على النار، ثم ضيفي ٢ ملعقة من السمن وننتظر حتى يسخن السمن جيداً.
- ضيفي البصل المقطع إلى قطع مكعبات صغيرة و الثوم المقطع إلى فصوص رفيعة بالطول، مع التقليب المستمر.
- ضيفي ٤ مكعبات من مرق الدجاج إلى السمن و الثوم و البصل مع التقليب حتى تأخذ البصلة اللون الأصفر و تذوب مرق الدجاج، ثم نضيف ٢ كوب و نصف من الماء.
- في وعاء آخر صغير نضع ٢ ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو، ملعقة من الصويا صوص، نصف كوب من الكاتشب الحار، ثم نضيف الصوص إلى النار و ننتظر حتى يغلى الماء جيداً.
- نضيف ٤ أكواب من الأرز المنقوع، و نغطي الوعاء جيداً حتى يشرب الأرز الماء و نتابع عملية نضج الأرز، ثم نرفعه من على النار عند تمام النضج، اقرأ أيضاً طريقة عمل كيكة بدون بيض و وداعاً لزفارة البيض .
لتحضير صوص الريزو الشهير الذي يقدم مع أرز الريزو في مطاعم كنتاكي، قومي بخلط كوب من الكاتشب، ملعقة من العسل الأسود، ٢ ملعقة مستردة، ملعقة سويت شيلي صوص، ملعقة صغيرة ثوم بودر.
و بذلك نكون قد قدمنا لكي الخلطة السرية لعمل رز كنتاكي، و يمكنك تقديمه على سفرتك مع فراخ كنتاكي بالطريقة الأصلية اعرفي طريقتها الأصلية من هنا، و مع صوص الريزو.
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