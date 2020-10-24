رز كنتاكي الأصلي بالخلطة السرية مثل مطاعم كنتاكي الشهيرة

رز كنتاكي الأصلي أحد أهم الأكلات الشهيرة بمطاعم كنتاكي، و تبحث عن طريقتها الكثير من ربات البيوت لتقوم بتحضيرها في المنزل، و كما نعرف جميعاً أن مطاعم كنتاكي لها خلطة سرية و حولها الكثير من التساؤلات لم يجد الجميع لها إجابة حتى الآن، و لكن في هذا المقال أتينا لكي بالإجابة و بسر خلطة أرز الريزو الأصلي لذلك تابعي معنا.

مقادير رز كنتاكي الأصلي

قبل أن نعرف طريقة تحضير رز كنتاكي ، لابد من معرفة المقادير اللازمة و التي تتوفر في البيت بكل سهولة كالتالي:

ملعقتان من السمن.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

عدد ٢ فص من الثوم مقطع إلى شرائح رفيعة بالطول.

٤ من مكعب مرق الدجاج.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو أو الهوت صوص.

نصف كوب من الكاتشب الحار.

٤ أكواب من الأرز المنقوع.

٢ كوب و نصف من الماء بنفس حجم كوب الأرز.

طريقة تحضير أرز الريزو الأصلي

أحضرنا لكي سيدتي الخلطة السرية لعمل رز كنتاكي مثل المطاعم بمكونات سهلة و بسيطة، حضريها لعائلتك الآن باتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة:

ضعي إناء مناسب على النار، ثم ضيفي ٢ ملعقة من السمن وننتظر حتى يسخن السمن جيداً.

ضيفي البصل المقطع إلى قطع مكعبات صغيرة و الثوم المقطع إلى فصوص رفيعة بالطول، مع التقليب المستمر.

ضيفي ٤ مكعبات من مرق الدجاج إلى السمن و الثوم و البصل مع التقليب حتى تأخذ البصلة اللون الأصفر و تذوب مرق الدجاج، ثم نضيف ٢ كوب و نصف من الماء.

في وعاء آخر صغير نضع ٢ ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو، ملعقة من الصويا صوص، نصف كوب من الكاتشب الحار، ثم نضيف الصوص إلى النار و ننتظر حتى يغلى الماء جيداً.

نضيف ٤ أكواب من الأرز المنقوع، و نغطي الوعاء جيداً حتى يشرب الأرز الماء و نتابع عملية نضج الأرز، ثم نرفعه من على النار عند تمام النضج، اقرأ أيضاً طريقة عمل كيكة بدون بيض و وداعاً لزفارة البيض .

طريقة تحضير صوص الريزو

لتحضير صوص الريزو الشهير الذي يقدم مع أرز الريزو في مطاعم كنتاكي، قومي بخلط كوب من الكاتشب، ملعقة من العسل الأسود، ٢ ملعقة مستردة، ملعقة سويت شيلي صوص، ملعقة صغيرة ثوم بودر.

و بذلك نكون قد قدمنا لكي الخلطة السرية لعمل رز كنتاكي، و يمكنك تقديمه على سفرتك مع فراخ كنتاكي بالطريقة الأصلية اعرفي طريقتها الأصلية من هنا، و مع صوص الريزو.