فوائد الميرمية للقولون العصبي وطريقة استخدامها، تتلخص في كونها عشبة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في التقليل من الأعراض التي تصاحب مرض القولون العصبي، وعدد من المواقع الطبية ذكرت فوائدها في ذلك، بالإضافة إلى فوائدها العامة، كالتالي:

فوائد الميرمية للقولون العصبي:

مضادات الأكسدة في الميرمية تساهم في الحماية من الإصابة بسرطان القولون.

مضادات البكتيريا والمضادات الحيوية في الميرمية تساهم في علاج التهاب القولون العصبي.

الميرمية تعمل على التخلص من الغازات والانتفاخ وهي من أبرز أعراض القولون العصبي.

تعد الميرمية مضاد قوي لتقلصات القولون والأمعاء.

الميرمية تحسن من الدورة الدموية و بالتالي تحسن صحة أعضاء الجسم بما فيها القولون.

عسر الهضم من أعراض القولون العصبي، إلا أن الميرمية تحسن تدفق الإنزيمات الصفراوية التي تساعد في عملية الهضم.

فوائد الميرمية الصحية:

تساهم في تخفيف الشعور بالحزن والاكتئاب.

تعمل على تحسين صحة الفم، تعالج أمراض اللثة.

تستخدم في تخفيف التهاب الحلق واللوزتين.

الميرمية تحتوي على مواد مضادة للجراثيم و بالتالي يمكن أن تخفف من نزلات البرد و الانفلونزا.

شرب الميرمية المغلية يساعد في التقليل من أعراض انقطاع الطمث.

تحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ ومجموعة فيتامينات ب وبالتالي فهي مفيدة للشعر و البشرة.

تساهم الميرمية في التقليل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية و بالتالي تحمي القلب من الأمراض.

طريقة استخدام الميرمية:

مغلي الميرمية هو أفضل طريقة للاستفادة من فوائدها، وطريقتها أن تغلى أوراق الميرمية الطازجة أو المجففة في الماء النقي لمدة خمس دقائق، ثم تصفى وتشرب دافئة.

يمكن استخدام أوراق الميرمية في الطهي أو تحضير السلطات والمقبلات.

زيت الميرمية يمكن إضافته للماء وشربه على الريق أو إضافة قطرات منه على الشاي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.