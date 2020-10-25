تنضيف اللسان ممكن ينقذ حياتك..اعرفي معانا فوايده الصحية

هل تعرفي ان لساننا بيعكس صحة اعضاءنا الداخلية؟ عادة كلنا بنضف اسنانا بالفرشة او الخيط مرتين في اليوم ، حتى ان في اشخاص بيعملوا ده بعد كل وجبة ، ولكن في الغالب بنتجاهل العناية باللسان ، واطباء الاسنان بيقولوا ان تنضيف اللسان مش بس للحفاظ على صحة الفم او منع رائحة الفم الكريهة ، ولكن تنضيف اللسان مهم جدا صحيا لان اللسان هدف للبكتيريا زي الاسنان بالظبط ، تعالوا نعرف من خلال السطور الجايه ايه هي الفوايد الصحية لتنضيف اللسان.

تنضيف اللسان:

تنضيف اللسان هو عادة موجودة من العصور القديمة ، وبينصح بيها كجزء من نظام الرعاية الصحية الذاتية اليومية لكل الناس ، لان اثناء النوم بيقوم الجهاز الهضمي بتنضيف الجسم من السموم ، والعملية دي بتأدي لترسب السموم على شكل تراكمات على اللسان ، وبالتالي مهم جدا تنضيف لسانك بانتظام.

اثناء تنضيف اسنانك ، تقدري تكشطي اللسان وتنضفيه في نفس الوقت ، وهنعرف دلوقتي طريقة كشط وتنضيف اللسان:

1- بمجرد ما تخلصي تنضيف اسنانك ، اكشطي لسانك بالراحة بفرشة الاسنان ، وتقدري كمان تستخدمي كشاطات اللسان اللي معمولة مخصوص للمهمة دي ، وهتلاقيها متوفرة في الصيدليات.

2- دلوقتي باستخدام فرشة الاسنان ، اكشطي الجزء الامامي من اللسان ، وبعدين الجزء اللي في النص ، وبعدين اخر حاجة الجزء الخلفي.

3- بعدها اغسلي الفم كذا مرة بغسول الفم او بالمية العادية.

الانتظام على تنضيف اللسان ليه فوايد صحية كتير منها منع الكحة, ونزلات البرد والتهابات الجسم بشكل عام ، عن طريق ازالة المواد المتراكمة من سطح اللسان ، وده كمان بيحسن تلقائيا قدرتك على تذوق الطعام ، والاستمتاع بنكهات الاكل اكتر.

كشط اللسان بيساعد على ازالة البكتيريا, الخلايا الميتة, بقايا الاكل, والفطريات من على سطح اللسان ، وبالتالي ده هيساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، بيساهم كمان في تحسين صحة الفم لانه بيزيل البكتيريا المسببة لتسوس الاسنان ومشاكل اللثة وتسوس اللثة ، بالاضافة ان كشط اللسان بانتظام بيحفز وبيدلك الاعضاء الداخلية للجسم ، بنفس الطريقة اللي بيعملها الوخز او العلاج بالابر.

خريطة اللسان وارتباطها بالاعضاء الداخلية:

– النص اليمين من اللسان: الكلى, الكبد والمرارة, الرئة.

– النص الشمال من اللسان: الكلى, الكبد والطحال, الرئة.

– الجزء الخلفي من اللسان: المثانة, الامعاء.

– منتصف اللسان: البنكرياس, المعدة.

– الجزء الامامي من اللسان: القلب.

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