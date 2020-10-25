طرق طبيعية تعمل على ايقاف الاسهال عند الكبار، ويعد الاسهال من اكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً بين الناس خصوصاً الاطفال الصغار وكبار السن.

وفيما يخشى الكثيرون من الاصابة بالاسهال، إلا أنهم لا يدركون ان الاسهال دوت الخليج الطريقة التي يتبعها الجسم للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة التي تضمر له الشر ويمكن ان تخلف له متاعب صحية.

وبالتالي فإن محاولة إيقاف الاسهال فوراً يمكن ان يؤدي الى نتائج عكسية، نظراً لبقاء العامل الضار في الجسم ما يفاقم من العدوى. لكن هذا لا يعني انه يجب اهمال مشكلة الاسهال في حال استمرارها لوقت طويل، كونها تؤدي لمخاطر صحية مثل الجفاف.

قبل الخوض في الطرق المساعدة على ايقاف الاسهال عند الكبار، فلنتعرف سوياً على اسباب واعراض الاسهال الاكثر شيوعاً.

اسباب واعراض الاسهال عند الكبار

اسباب عدة تقف وراء الاصابة بالاسهال اهمها:

• التهاب المعدة والامعاء الفيروسي الوبائي.

• تناول الطعام الملوث او المياه التي تحتوي على بكتيريا معينة تسبب التسمم الغذائي والاسهال.

• حساسية الطعام تجاه اللاكتوز او حساسية الفول وغيرها.

• تناول بعض الادوية كالمضادات الحيوية والمسهلات والادوية الغنية بالمغنيسيوم.

• امراض الامعاء الالتهابية مثل مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ومتلازمة القولون العصبي.

• القلق والتوتر.

وابرز اعراض الاسهال الحاد تكون التالية:

• انتفاخ في تجويف البطن أو التشنجات المعوية او المغص.

• البراز الرخو او البراز المائي.

• الشعور الملح بضرورة عمل الأمعاء.

• الغثيان والتقيؤ.

• ظهور دم أو طعام لم يتم هضمه تماماً في البراز.

• فقدان الوزن والحمى.

طرق طبيعية تعمل على ايقاف الاسهال عند الكبار

ينصح دوماً بالتدريج في اتباع الطرق الطبيعية التي تساعد على وقف الاسهال وعدم استهلاكها دفعة واحدة حتى لا يرفضها الجسم.

ومن طرق طبيعية تعمل على ايقاف الاسهال عند الكبار:

• ماء الارز: يساعد على ايقاف الاسهال الشديد وقادر على تنظيم عمل الامعاء ومنع الجفاف. كما ان الارز غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المضاد للاكسدة التي توفر التغذية المناسبة للجسم.

• الليمون وصودا الخبز: كغيرها من السوائل الضروري تناولها اثناء الاصابة بالاسهال لمنع الجفاف، فإن خلط الليمون مع صودا الخبز يساعد على التعافي بشكل اسرع.

• الزنجبيل: يستخدم في حالات الاسهال الناتجة عن التسمم الغذائي، حيث يساعد على تخفيف التشنجات والمغص.

• شاي البابونج: يمتاز بخصائص طبية فضلاً عن قدرته على تهدئة الاعصاب والقلق النفسي، ويعالج البابونج التهاب الامعاء كما انه مضاد للتشنج.

• تناول بعض اصناف الفواكه الفعالة في ايقاف الاسهال عند الكبار، مثل الموز والتفاح والاجاص، والاخيرة يجب ان تكون مقشرة ومطبوخة.

نصائح يجب اتباعها تعمل على ايقاف الاسهال عند الكبار

فضلاً عن الطرق المذكورة اعلاه، ينبغي اثناء الاصابة بالاسهال تجنب بعض الاطعمة التي تزيد من حدة الاسهال وهي:

• المشروبات والاطعمة الغنية بالكافيين.

• الاطعمة الدهنية.

• الكحول.

• منتجات الحليب.

• الاطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز.

• بعض انواع الفواكه مثل الخوخ.

• الاطعمة الحارة.

• مشروبات الحمية والعلكة الخالية من السكر والحلويات التي تحتوي على محليات صناعية.

• تجنب الصيام او اتباع نظام غذائي مقيد اثناء حدوث الاسهال.