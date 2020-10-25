تفتيح البشرة طبيعياً وتبييض الوجه مثل البدر بوصفات منزلية بسيطة

تفتيح البشرة وتبييض الوجه هو أهم علامات الجمال التي تظهر على أي فتاة لذلك تهتم كل امرأه بجمالها ونضارة بشرتها، يمكن أستخدام الكريمات ومستحضرات التجميل المنتشرة في الأسواق ولكن الأفضل هو أستخدام المواد والوصفات الطبيعية للحصول على تفتيح البشرة بنتيجة ممتازة.ماسكات تفتيح البشرة وتبييض الوجه
تقوم الماسكات الطبيعية على توحيد لون البشرة بشكل ممتاز كما يمكن أستخدامها أيضاً في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، يمكنك تبييض الوجه بكل سهولة باستخدام افضل الماسكات الطبيعية للبشرة وهي:
- ماسك الكركم: يعتبر ماسك الكركم لتفتيح البشرة من أشهر الوصفات المنزلية المتعارف عليها بين الأصدقاء من الفتيات وهو اسهل طريقة لتبييض الوجه، خلط معلقتين من الكركم مع معلقة من عسل النحل الخام مع عبوة زبادي وخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس، يتم وضع الماسك لمدة ساعة على الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها ثم غسله بالمء الدافئ ويتم تكرر هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
- ماسك الزبادي والعسل: من أكثر الوصفات المنزلية المشهورة هي ماسك الزبادي والعسل لتبييض الوجه وذلك بسبب سهولة وجود هذه المواد في كل بيت، خلط معلقتين من عسل النحل مع نصف كوب من الزبادي مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح في قوام واحد، يتم وضع الماسك على الوجه لمدة ساعة ثم غسله جيداً بالماء الدافئ ويتم تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.
- ماسك البرتقال: يستخدم ماسك البرتقال في تبييض الوجه بسبب وجود فيتامين سي، خلط معلقتين من عصير البرتقال مع كمية مناسبة من الكركم جيداً حتى يتجانس الخليط ويتكون الماسك، يتم وضع الخليط على الوجه في المساء لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ على أن يتم تكرار هذه الوصفة كل يوم قبل النوم على الفور.
- ماسك الليمون: يتم أستخدام ماسك الليمون هو أحد طرق تبييض الوجه بسرعة، خلط ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع كمية مناسبة من مسحوق الكركم جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح في قوام وحد، يتم وضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء الدافئ وتكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع.
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