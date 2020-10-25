تفتيح البشرة طبيعياً وتبييض الوجه مثل البدر بوصفات منزلية بسيطة

تفتيح البشرة وتبييض الوجه هو أهم علامات الجمال التي تظهر على أي فتاة لذلك تهتم كل امرأه بجمالها ونضارة بشرتها، يمكن أستخدام الكريمات ومستحضرات التجميل المنتشرة في الأسواق ولكن الأفضل هو أستخدام المواد والوصفات الطبيعية للحصول على تفتيح البشرة بنتيجة ممتازة.

ماسكات

تقوم الماسكات الطبيعية على توحيد لون البشرة بشكل ممتاز كما يمكن أستخدامها أيضاً في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، يمكنك تبييض الوجه بكل سهولة باستخدام افضل الماسكات الطبيعية للبشرة وهي: