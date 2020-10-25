منذ الولادة وحتى البلوغ، تمر الاسنان بمراحل متعددة من النمو والتساقط ثم النمو من جديد. وفي كل مرحلة، يرتكز الانسان على الاطعمة التي تدعم بناء ونمو الاسنان وعدم تخلخلها او اصابتها بالتسوس والمشاكل الصحية.

وتكون الاسنان بيضاء منذ ظهور السن الاول، لكنها مع مرور الزمن يمكن ان تتحول للون البني، او الاصفر، وحتى الرمادي.

ووفقاً لموقع "ويب طب"، يتغير لون الاسنان نتيجة عدة عوامل منها:

• التدخين.

• تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

• الأصباغ التي تلتصق بالأسنان.

• مواد مختلفة موجودة في الهواء الذي نستنشقه أثناء العمل أو خلال وجودنا في الشارع.

وفي حالات تغير لون الاسنان، يتجه المرء منا لتبييض الاسنان وهي عملية يقوم بها طبيب الاسنان من خلال طرق مختلفة. وبعد عملية تبييض الاسنان، يجب علينا تجنب الاطعمة التي يمكن ان تعيق نجاح هذه العملية، وتعيد الصبغة والالوان للاسنان.

فما دوت الخليج الاطعمة الواجب التخلي عنها فور الانتهاء من تبييض الاسنان، بحسب الدكتورة لميس جميل في تصريحها لصحيفة "النهار" اللبنانية؟

اطعمة يجب تجنبها بعد عملية تبييض الاسنان

تؤكد د. لميس في حديثها، الى ان المحافظة على بياض وجمال الاسنان بعد عملية تبييض الاسنان، يتطلب في المقام الاول تجنب بعض الاطعمة والمشروبات، اضافة الى اتباع النصائ والارشادات التي يضعها طبيب الاسنان لتجنب تبييض الاسنان من جديد.

والمعلوم انه لا يجب تبييض الاسنان اكثر من مرتين في السنة، اي مرة كل 6 اشهر كون هذه العملية تؤثر على صحة الاسنان بحسب د. لميس.

مضيفة ان مادة تبييض الاسنان، تعمل على فتح انابيب الاسنان وجعل الاسنان حساسة جداً وأكثر عرضة لالتقاط اي لون. لذا من الضروري تجنب بعض الممنوعات من الاطعمة التي يمكن ان تؤدي لهذه المشكلة من جديد.

والاطعمة الواجب الامتناع عنها بعد عملية تبييض الاسنان بحسب د. لميس:

• الشوكولاته بانواعها.

• الصلصات مثل صلصة الطماطم وصلصة الصويا.

• بعض اصناف الفواكه كالتوت والبرتقال.

• القهوة والشاي والمشروبات الغازية الملونة.

• عصير التوت.

• السكاكر الغنية بالالوان الصناعية.

• الاقلاع عن التدخين لمدة يومين على الاقل بعد عملية تبييض الاسنان، لتجنب تشكل البقع على الاسنان.

تبييض الاسنان يزيد من حساسية الاسنان

كما ان عملية تبييض الاسنان تجعل الاسنان اكثر حساسية وتزيد من لمعان الاسنان عند تناول الطعام والشراب. لذا تنصح د. لميس بضرورة تجنب الاطعمة التالية:

• الأطعمة الغنية بالأسيد والحوامض.

• العصائر الباردة او الماء البارد اللتين تزيدان من لمعان الأسنان.

• المثلجات.

عمليات تبييض الاسنان

تجدر الاشارة الى ان تبييض الأسنان، دوت الخليج عملية يتم فيها تنظيف طبقة العاج من السن من البقع والألوان المختلفة، التي استقرت على الأسنان على مر السنين، ومن ثم دهنها باللون الأبيض. وهكذا تكتسب الأسنان مظهرًا جديدًا، أبيض ونظيفًا.

ويمكن القيام بتبييض الأسنان إما في البيت او في عيادة طبيب الأسنان. مع الاشارة الى أن جميع علاجات تبييض الأسنان لا تتم إلا بعد زيارة مسبقة لطبيب الأسنان، والعلاج نفسه يتم تحت إشرافه.