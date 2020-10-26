فوائد الليمون لمرضى السكري، ويعد الليمون من الفواكه الحمضية الشهية والغنية بالفوائد الصحية نظراً لغناها بالعديد من الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سي، اضافة الى المعادن والمواد الغذائية الأخرى الضرورية لصحة الجسم.

ويمكن تناول الليمون بطرق متعددة، سواء باضافته الى اصناف الطعام المختلفة او تحضير مشروبات منعشة منه.

ويعد الليمون مصدراً غذائياً مهماً لكثير من الحالات الصحية، فهو فعال في محاربة السرطان والحد من ارتفاع الكوليسترول الضار. الا ان فائدته الاهم تتمثل في تعزيز صحة مرضى السكري من خلال حمايتهم من مضاعفات هذا المرض المزمن.

فما دوت الخليج فوائد الليمون لمرضى السكري؟ فلنتعرف عليها سوياً.

فوائد الليمون لمرضى السكري

الليمون فاكهة حمضية غنية بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والفوسفور، ومجموعة فيتامين ب، وفيتامين د، وفيتامين ك، وفيتامين ه اضافة الى مركبات الفلافونويد .

ومن فوائد الليمون لمرضى السكري:

• الليمون غني بالفيتامينات اهمها فيتامين ج، وهو من الفيتامينات المهمة لمرضى السكري اضافة الى فيتامين د، وتعمل هذه الفيتامينات على الوقاية من مضاعفات السكري مثل هشاشة العظام.

• يعمل الليمون على ضبط ضغط الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم، كما يزيد تناول الليمون من افراز الانسولين الضروري للجسم.

• المميز في الليمون انه لا يرفع الجلوكوز في الدم، بفضل محتواه من مركب الفايتو بكتين وهو من المركبات التي تحد من ارتفاع نسبة الجلوكوز، ما يحسن كفاءة الجهاز الهضمي وعملية الهضم عند مرضى السكري، ويزيد من افراز الأنسولين المفيد لصحة الجسم .

كيفية تناول الليمون من قبل مرضى السكري

يمكن عصر الليمون واضافته الى كوب من الماء وتناوله دون اضافة السكر. كما يمكن اضافة الليمون الى الاطعمة من دون افراط سواء في التتبيلات او بعد تحضير الطعام.

ما هو مرض السكري

بحسب ما أورد موقع "مايو كلينيك"، فإن داء السكري يشير الى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز).

ويعد الجلوكوز أساسياً للصحة، كونه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

تختلف اسباب مرض السكري باختلاف نوعه، والسكري 3 انواع:

• السكري من النوع الاول.

• السكري من النوع الثاني.

• سكري الحمل.

وارتفاع السكر في الدم يمكن ان يسبب مشكلات صحية خطيرة، والمعروف ان السكري ليس مرضاً خطيراً بحد ذاته إنما مضاعفاته دوت الخليج التي تشكل الخطر على حياة المصابين به.

ويعد بتر الاطراف والعمى والفشل الكلوي واضطرابات القلب، من ابرز المضاعفات المصاحبة لمرض السكري. ويمكن أن يتعايش البعض مع هذا الداء طوال الحياة من خلال اتباع نمط حياة صحي يعتمد الاطعمة الصحية وانقاص الوزن وممارسة الرياضة بانتظام ومراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام.