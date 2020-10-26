افكار تستوحي منها اللوك بتاعك لموسم الخريف

الخريف من انسب المواسم لستايل الطبقات ، من البليزر, والجاكيت الجينز ، والبلوفرات الخفيفة المريحة ، ملابس الجو الانتقالي اللي هو بيكون بين المواسم بيبقى منوع جدا وتقدري تلبسي فيه ستايلات كتير من الملابس الاساسية للخريف مع فساتين صيفي ميدي وماكسي, وتيشرتات, وجيبات بستايلات مختلفة ، والنهاردة هنشوف مع بعض بالصور مجموعة ستايلات لموسم الخريف تستوحي منها اللوك بتاعك.

ستايلات لموسم الخريف:

البليزر من القطع المناسبة جدا للخريف ، وبيكون مثالي جدا للخروجات الصباحية ولحد بعد الضهر ، وتقدري تنسقيه مع اي حاجة من اول الجينز السكيني, والجينز العادي, لحد الجيبات والفساتين متوسطة الطول ، اعتمدي على ستايل البليزر باللون الوردي او الرمادي او بنقشة مربعات ، البليزر المنقوش يعتبر اختيار رائع جدا لو نسقتيه مع تيشرت ابيض, وجينز, وشوز بكعب.

الجيبة اللي فيها كشكشة كمان من القطع اللي ممكن تعملي بيها اكتر من لوك مختلف للخريف ، اول حاجة الكشكشة هتضيف حجم للجسم يعني مناسبة جدا للجسم النحيف ، ممكن تلبسي الجيبة المكشكشة الطويلة او الميدي وتنسقي معاها جاكيت جلد باللون الاسود او الابيض ، وبالنسبة للشوز تقدري تختاري سنيكر ابيض عشان يكمل اللوك بتاعك.

ممكن تعتمدي على لوك كامل باللون الاسود للوك انيق ، تقدري تختاري فستان اسود متوسط الطول باكمام طويلة ، مع انكل بوت ، او فستان متوسط الطول اسود مع بوت مطبوع بالورود.

للوك عصري جدا ، ممكن تعتمدي على سالوبيت جينز باكمام طويلة مع حذاء رياضي.

كمان السالوبيت الجينز ال Oversize من الحاجات المريحة جدا اللي تقدري تعتمدي عليها في الخريف وانتي رايحة الكلية او في خروجاتك مع اصحابك.

البلوفرات الخفيفة الواسعة تعتبر من القطع الاساسية في الخريف اللي لازم تكون موجودة في دولابك بالوان وستايلات مختلفة.

تعالوا نشوف مجموعة افكار بالصور:

ستايلات لموسم الخريف ستايلات لموسم الخريف

ال Combat Boots من اساسيات موضة خريف 2020