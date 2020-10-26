طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة الرائع في المنزل بطريقة جديدة

طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة أقدمها في هذا المقال بالتفصيل، فلا شك أن وصفات التشيز كيك مميزة جداً ولذيذة ومن وصفات الحلويات الأكثر طلباً في المطاعم والكافيهات وقد قدمت لكم في مقالات سابقة هنا من خلال ثقفني وصفة تشيز كيك الليمون الرائعة والمنعشة، كذلك قدمت وصفة تشيز كيك في الفرن بالطريقة الأصلية، واليوم أقدم لكم وصفة مبتكرة جداً من التشيز كيك وهي تشيز كيك البسبوسة أرجو أن تنال إعجابكم. مقادير تشيز كيك البسبوسة: 400 جرام بسكويت سادة.

100 جرام زبدة مذابة.

علبة قشطة.

كوب لبن زبادي.

6 قطع جبنة مثلثات.

كوب حليب بودر.

3/4 كوب سكر.

ملعقة كبيرة دقيق.

حبة بيض كبيرة أو حبتين صغيرتين.

فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب دقيق سميد خشن.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل طبقة البسكويت لعمل تشيز كيك البسبوسة: باستخدام الكبة أو محضرة الطعام قم بطحن كل كمية البسكويت، بعد ذلك قم بإضافة الزبدة المذابة واستمر بخلطهم مع بعض، وأخيراً قم بإضافة ملعقة كبيرة من القشطة واخلطهم.

ضع خليط البسكويت في قالب تشيز كيك وسط وافرد طبقة البسكويت جيداً بالتساوي داخل القالب، ثم ضع القالب في الفريزر نصف ساعة. طريقة عمل طبقة الكريمة: في محضرة الطعام ضع 3/4 كوب من اللبن الزبادي وما تبقى من كمية القشطة والجبنة المثلثات أو المكعبات بعد هرسها بالشوكة، وكذلك نصف كوب من السكر والحليب البودر وملعقة الدقيق، واخلطهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات.

قم بإخراج قالب التشيز كيك من الفريزر واسكب فوق طبقة البسكويت خليط الكريمة الذي أعددته، وضع القالب في الفرن تحت الشواية فقط وتكون حرارتها منخفضة وبمجرد تماسك طبقة الكريمة قم بإخراج القالب من الفرن. طريقة عمل طبقة البسبوسة: في وعاء غائر ضع حبة بيض مع الفانيليا وربع كوب سكر وربع كوب من اللبن الزبادي والزيت النباتي واخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك قم بإضافة دقيق السميد ورشة الملح والبيكنج بودر واستمر في الخفق. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة: قم بإضافة خليط السميد فوق طبقة الكريمة في قالب التشيز كيك مع التوزيع المتساوي، ثم توضع في الفرن تحت الشواية منخفضة الحرارة فقط من دون إشعال الفرن حتى تحصل على اللون الذهبي المميز.

قم بإخراج القالب من الفرن وقم بسكب نصف كوب من الشربات الخفيف البارد فوق البسبوسة واتركه حتى يشرب الشربات تماماً ثم توضع في الثلاجة حوالي ساعتين حتى تبرد وتتماسك.

عند التقديم تخرج من الثلاجة ومن القالب وتقطع وتقدم وبالهناء والشفاء.

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