دراسة: فائدة النوم بعد التعرض للصدمات النفسية

جدة-ولاء حداد الاثنين,26 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 19:00
النوم وهو العملية الحيوية أساسية للإنسان، ولها تأثير مباشر على الصحة العامة ككل، وأي تغير أو اضطراب بها يسبب أضرار جمة للصحة، والنوم الصحي يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في السيطرة على بعض الأمراض، بما فيها الأمراض النفسية، وهاهي دراسة توضح أهمية النوم بعد الصمات النفسية.
النوم و الصدمات النفسية:
كشفت دراسة بحثية أجراها علماء من جامعة واشنطن الأمريكية أن زيادة الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم فور وقوع حادث صادم يساعد في تقليل آثار الصدمة بشكل كبير، ويخفف من أي عواقب سلبية، حسبما ذكر تقرير لصحيفة neuroscience العلمية، وقال ويليام فانديرهايدن ، أستاذ الأبحاث المساعد والمؤلف الرئيسي، أن نتائج هذه الدراسة تساعد في استخدام علاجات النوم بعد التعرض للصدمات.
وأوضح فاندرهايدن: "يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة في كثير من الأحيان من كوابيس وأنواع أخرى من اضطرابات النوم ، مثل الاستيقاظ المتكرر والأرق".
اضطراب ما بعد الصدمة:
اضطرابات النوم قد تسبب المزيد من الضعف الإدراكي ويزيد من تفاقم آثار اضطراب ما بعد الصدمة أو الصدمة الأولية لذلك تبين أن إصلاح اضطرابات النوم المرتبطة بالتعرض للصدمات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكد فاندرهايدن: "هذا يسلط الضوء على أن هناك نافذة حساسة للوقت إذا تدخلت لتحسين النوم فمن المحتمل أن تتجنب الآثار السلبية للصدمة، وعلى العكس من ذلك في حاله بقاء الشخص مستيقظا بعد التعرض لصدمة ما ، فقد يكون هذا ضارًا لوظيفته الإدراكية".
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