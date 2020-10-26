عرض خفي جديد ينذر بالإصابة بفيروس كورونا

أعرضا الإصابة بفيروس كورونا باتت معروفة لدى الكثيرين، وذلك لانتشار الفيروس على مستوى العالم، إلا أن هذه الأعراض تتفاوت في حدتها ووجود الإصابة بعضها من شخص إلى آخر، مع وجود مرضى بدون أعراض، وهاهي دراسة تضيف أيضًا أن هنالك عرض خفي يدل على الإصابة بفيروس كورونا، وهو..

طنين الأذن وكورونا:

أكد علماء من جامعة كوليدج بلندن، والمستشفى الملكي الوطني للأنف والأذن والحنجرة، أن هنالك علاقة بين أعراض السمع وفيروس كورونا، لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير حتى الآن.

وقال العلماء في تقاريرهم: «فقدان السمع وطنين الأذن من الأعراض التي شوهدت لدى المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا. ونظراً لانتشار الفيروس على نطاق واسع بين السكان وحدوث حالات لفقدان السمع، فمن المهم إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الأمر».

وأكد العلماء أن طنين الأذن لا يعني بالضرورة الإصابة بفيروس كورونا، وقد يكون بسبب مرض السكري أو القلق أو تناول بعض أنواع الأدوية، ويمكن معالجته بسلسلة من العلاجات المتاحة لهذه الحالات، وبحسب العلماء، فمن المرجح أن يكون الطنين ناتجاً عن الإصابة بفيروس كورونا، إذا كان مصحوباً بأعراض العدوى الأخرى.

أعراض كورونا الشاملة:

الصداع.

الشعور بالتعب الشديد.

السعال الجاف.

لا يمكن التقاط الأنفاس

الحمى الشديدة.

فقدان حاسة الشم و التذوق.

العين الوردية أو التهاب الملتحمة.

مشاكل المعدة.

سيلان في الأنف.

آلام في الجسم.

التهاب في الحلق.

الإسهال.

تجلط الأوردة العميقة.

تورم أو تنميل غير عادي في الأطراف.

طفح جلدي غريب أو تلون.

تغير لون أصابع القدم إلى اللون الأرجواني.

الدوار.

تغيرات في الحالة العقلية والنفسية.

العرق البارد.

عدم انتظام ضربات القلب.

تورم وألم في الساق.

الغثيان.

عسر الهضم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.