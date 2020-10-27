اشربي كوباية واحدة من المشروبات دي للتخلص من حب الشباب والحصول على بشرة صافية ونضرة

افضل طريقة للحصول على بشرة صافية ونضرة هي انك تعالجي المشكلة من جذورها ، وجيه الوقت انك تركني شوية منتجات البشرة الموضعية وتعتمدي على العلاج الداخلي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على مشروبات لعلاج حب الشباب من داخل الجسم للخارج ، وهتساعدك كمان على الحصول على بشرة صافية ونضرة.

مشروبات لعلاج حب الشباب:

1- مشروب خل التفاح والليمون:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من خل التفاح او ½ معلقة كبيرة لو حسيتي الطعم هيبقى قوي اوي.

– عصير ½ ليمونة.

– مية.

– عسل او اي تحلية من اختيارك.

طريقة التحضير:

ضيفي خل التفاح وعصير الليمون في كوباية مية والافضل تكون دافية ، وبعدين ضيفي العسل ، وقلبيهم مع بعض كويس ، وكده المشروب يبقى جاهز.

اشربيه يوميا كل يوم الصبح.

الليمون وخل التفاح كل واحد لوحده من المكونات المفيدة جدا لصحة الجسم الداخلية ، ولما تخلطيهم مع بعض هتاخدي اقصى استفادة منهم للتخلص من شوائب البشرة.

الليمون مصدر غني لفيتامين C وهو من العناصر الاساسية اللي بتحتاجها البشرة عشان تفضل نضرة وصحية ، لانه بيزود دفاعات الجسم ضد البكتيريا السيئة والجذور الحرة اللي بتهاجم الامعاء من خلال دعم نظام المناعة وتقويته , ويقال كمان انه بيساعد على تحسين وظائف الكبد.

خل التفاح بيحتوي على حمض الاسيتيك اللي بيساعد الجسم على امتصاص المعادن واعادة توازن درجة الحموضة في المعدة.

2- مشروب الكركم:

المكونات:

– 1 كوباية لبن.

– 1 معلقة صغيرة كركم.

– رشة فلفل اسود مطحون.

– ½ معلقة صغيرة من القرفة والزنجبيل “اختياري”.

– 1 معلقة صغيرة من اي تحلية حسب الرغبة “اختياري”.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات كلها في حلة صغيرة على نار متوسطة ،قلبيهم لحد ما تظهر رغوة على الوش ، بكده المشروب يبقى جاهز ، صبيه في كوباية واشربية.

الكركم بيحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات وعنصر وقائي نشط “الكركمين” ، اللي بيساعد على التقليل من الاعراض في الامراض الجلدية زي الاكزيما, الصدفية, وحب الشباب.

وعشان تساعدي الجسم على متصاص الكركمين بشكل اكبر ، ضيفي رشة فلفل اسود للمشروب زي ما احنا قولنا في المكونات.

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