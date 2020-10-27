طريقة عمل وصفة مقبلات البطاطس في الفرن بأبسط المكونات

وصفة مقبلات البطاطس من وصفات البطاطس التي لا حصر لها، ولأن البطاطس أكلة نباتية لذيذة ومحببة للكبار والصغار ومغذية وصحية في نفس الوقت، ولأننا نحب التغيير والتجديد من وقت لآخر أقدم لكم وصفات متنوعة ورائعة للبطاطس هنا من خلال ثقفني مثل كرات البطاطس المحشية بالجبنة وكذلك وصفة بان كيك البطاطس وغيرها العديد من الوصفات وفي هذا المقال أقدم لكم وصفة بطاطس سهلة جداً وتعتبر مقبلات شهية بجانب الوجبة الرئيسية مثل بطاطس ودجز وبطاطس فريسكاس وسبق وأن قدمتهم أيضاً كما أعدكم بتقديم المزيد من وصفات البطاطس. مقادير وصفة مقبلات البطاطس: نصف كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

5 فصوص ثوم.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

ربع كوب زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

بابريكا. طريقة عمل مقبلات البطاطس ببساطة في المنزل: تنقع البطاطس في الماء لمدة عشر دقائق ثم تغسل جيداً بالماء والملح وتنشف بمناديل المطبخ.

تقطع كل حبة بطاطس إلى نصفين بالعرض وفي حالة لم تجدوا بطاطس صغيرة الحجم يمكنكم تقطيع كل حبة من البطاطس المتوسطة الحجم إلى أربع قطع، وتوضع في إناء على النار يحتوي على ماء مغلي ورشة من الملح وتترك حتى تنضج بنسبة 90%، ثم تصفي البطاطس من الماء وتوضع في إناء غائر.

قم بفرم الثوم والكزبرة واخلطهم مع البطاطس، ثم قم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا وزيت الزيتون واخلط البطاطس مع كل هذه المكونات بشكل جيد.

احضر صينية فرن عليها ورقة زبدة وقم برص قطع البطاطس في الصينية، وفي فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 توضع صينية البطاطس في الرف الأوسط بعد غلق نار الفرن وترك الشواية فقط.

تترك صينية مقبلات البطاطس في الفرن حوالي 1/3 ساعة وبمجرد حصولها على اللون الذهبي المميز للبطاطس قم بتقليبها على الجانب الآخر حتى تحصل على نفس اللون من كافة الجوانب.

تخرج من الفرن وتقدم في طبق التقديم كطبق جانبي مميز ولذيذ أو كمقبلات صحية خاصةً في العزومات والتجمعات العائلية كما يمكنكم الاكتفاء بها كوجبة خفيفة أثناء النهار أو في العشاء، وبالهناء والشفاء.

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