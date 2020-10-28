4 طرق تصلحي بيهم الحاجات الجلد

الجلد من الخامات اللي بتستخدم في حاجات كتير زي الاثاث والاكسسوارات ، ولكن دايما بتقابلنا مشكلة انه مع الوقت بيحصله تشققات ولونه بيتغير ، وفي طرق كتير تقدري تعتمدي عليها عشان تصلحي المشاكل اللي ممكن تقابلك مع الجلد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 4 طرق لتصليح الجلد.

طرق لتصليح الجلد:

1- الطريقة 1: تنضيف الجلد

– في جردل او طبق صغير اخلطي 1:8 من صابون غسيل الاطباق للمية يعني كمية المية تكون ضعف كمية الصابون 8 مرات ، او ممكن تشتري الصابون الخاص بتنضيف الجلود من محل احذية وشنط وتضيفيه للمية .

– هاتي قطعة قماش ناعمة اغمسيها في محلول المية والصابون ، واعصريها عشان تتخلصي من المية الزيادة ، وابدأي امسحي سطح الجلد بحركات دائرية ثابتة ، اشطفي قطعة القماش بالمية وكرري العملية تاني.

– اشطفي قطعة القماش بمية باردة ونضيفة ، اعصريها ، امسحي بيها سطح الجلد ، واتأكدي انك مسحتي كل اثار الصابون من الجلد.

– بمجرد ما تشطفي الجلد بالمية النضيفة ، سيبيه في الهوا لحد ما ينشف ، واتجنبي استخدام السيشوار او اي مصدر هوا سخن عشان تسرعي عملية التنشيف ، لان الحرارة ممكن تغير التركيبة الكيميائية للجلد وتتسبب في تلفه.

2- الطريقة 2: اصلاح سطح الجلد

الطريقة التانية ممكن تستخدمي فيها مجموعة اصلاح الجلود ، ودي هتلاقيه متوفرة في محلات الاجهزة او تقدري تشتريها اونلاين عن طريق الانترنت ، والمجموعة المفروض يكون فيها كل الحاجات اللي ممكن تصلح لك الجلد.

– اول حاجة عشان تتجنبي اي بقع من المواد اللي هتستخدميها ، حطي جرنال او غطا بلاستيك او فوطة قديمة تحت قطعة الجلد اللي هتصلحيها ، البسي جوانتي وملابس قديمة ، وافتحي الشبابيك او خرجي الحاجة اللي هتصلحيها نفسها بره البيت عشان الادخنة والروايح اللي هتطلع من المواد المستخدمة.

– هاتي سفنجة وحطي عليها من المنتج ، غطي سطح الجلد بطبقة رقيقة من المنتج ، وسيبيها تنشف في الهوا ، وكرري العملية دي من 3 – 5 مرات ، او لحد ما تحسي انك راضية عن النتيجة ، وامسحي اي مادة زيادة حوالين المنطقة اللي انتي شغالة فيها.

– المجموعة هيكون فيها ملون للجلد ، هاتي الملون رجيه كويس قبل الاستخدام وحطي منه كمية صغيرة على سفنجة ، وغطي سطح الجلد بطبقة رقيقة مع التركيز على المناطق الصعبة اللي فيها تنيات او شقوق ، وسيبيه 30 دقيقة لحد ما الملون ينشف.

– وعشان اللون يبقى اقوى ممكن تجيبي اي بخاخ عندك حطي فيها من الملون ، ورشي على الجلد طبقة رقيقة ، وسيبيه لحد ما ينشف تماما ، وكرري العملية لحد ما تحسي ان الجلد اتغطى واتشبع باللون كويس.

– اخر خطوة هي استخدام مرطب للجلد واللي هيكون كمان من ضمن المجموعة ، هاتي قطعة قماش ناعمة حطي عليها كمية من المرطب وامسحي بيها سطح الجلد ، واتأكدي من وضع المرطب بالتساوي على السطح كله لحد ما تلاقيه بقى مرن وناعم وبيلمع.

3- الطريقة 3: تصليح الخدوش الصغيرة في الجلد

– ممكن تصلحي الخدوش بالخل ، اخلطي كميات متساوية من الخل الابيض والمية ، وباستخدام عود قطن او قطعة قماش صغيرة ، امسحي مكان الخدش ، الخل هيساعد على علاج مكان الخدش بطريقة تشبة الكولاجين اللي بيعالج جلد البشرة ، سيبيه لحد ما ينشف ، وبعدين لمعي المكان بملمع احذية من غير لون.

– ممكن تفركي مكان الخدش بالزيت ، بزيت البرتقان او زيت الزيتون ، حطي الزيت على قطعة قماش وافركيه على منطقة الخدش والمنطقة اللي حواليه ، ولكن استخدمي الزيت بكمية معقولة ، لانه ممكن يتلف الجلد مع مرور الوقت لو استخدمتيه بكمية زيادة.

– ممكن تستخدمي مجفف الشعر او السيشوار ، الحرارة زي ما قولنا في ابداية ممكن تكون ضارة بالجلد ، ولكن ممكن تبقى مفيدة لو جرعات صغيرة ، اظبطي السيشوار على الحرارة المتوسطة واستخدميه على الجزء اللي فيه خدش ، مع فرك الخدش بالراحة بايدك في نفس الوقت ، الحرارة ممكن تساعد انها ترجع الصبغة لسطح الجلد ، وده هيقلل من ظهور الخدش.

– اعتني بالجلد ، رشي الجلد بمنتجات الحماية من عوامل الجو اللي ممكن تأثر عليه وجددي رشه بالمنتج كل 3 شهور تقريبا ، احتفظي بالجلد بعيد عن المية قدر الامكان ، لو اتعرض للبلل اتأكدي من عدم تجفيفه بالحرارة المباشرة والسيشوار ، استخدمي منعم او مرطب الجلد كل كام شهر ، او لما تحسي ان الجلد بدأ يبقى جاف.

4- الطريقة 4: تصليح القطع في الاثاث الجلدي

– استخدام رقعة ، قصي رقعة من مادة رقيقة ولكن صلبة او متماسكة في نفس الوقت ، وخلي حجم القطعة يكون اكبر شوية واعرض من مكان القطع اللي عايزة تصلحيه ، ممكن تقصي الزوايا تخليها مدورة عشان تدخليها بشكل اسهل ، استخدمي الملقاط عشان تدخلي الرقعة تحت مكان القطع ، وساويها كويس تحت الجلد ، وخليكي حريصة عشان متببيش تلف اكتر للجلد.

– هاتي غرا عادي من اللي بيستخدم في الاشغال اليدوية ، حطيه على ابرة كبيرة, او سكينة بلاستيك ، وحطي الغرا على الجلد من جوه وعلى الرقعة اللي حطتيها ووزعي الغرا حوالين داير لحد ما تقفلي القطع كله ، ساوي سطح الجلد كويس وامسحي اي غرا زيادة بقطعة قماش مبلولة ، وممكن مع المواد اللاصقة الاقوى تحتاجي كحول عشان تتخلصي منه.

– حطي طبقة رقيقة من مادة حشو الجلد على المكان ، سيبيه ينشف وبعدين كرري العملية لحد ما تحسي ان السطح بقى مستوي ، ولو لزم الامر ممكن تلمعي اي بقع خشنة على السطح بالراحة باستخدام صنفرة رطبة او جافة بسعة 500 حبيبة رملية.

– اخر خطوة ادهني طبقة رقيقة من صبغة الجلد ، ابدأي الاول بالمنطقة اللي صلحتيها ، ادهني الصبغة بسفنجة او بفرشة ، وسيبيه ينشف.

بالصور : ازاى تقدرى تفرقى بين الجلد الطبيعى والجلد الصناعى خطوة بخطوة