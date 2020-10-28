الاسبرين هل يقلل من وفيات فيروس كورونا

بات معلوماً للجميع، المبادئ الاساسية الواجب اتباعها للوقاية من مرض كوفيد-19 سواء غسل اليدين بالماء والصابون او ارتداء اقنعة الوجه او تجنب الاماكن المزدجمة، او الاختلاط بمن يشتبه باصابتهم بعدوى فيروس كورونا الذي تجاوزت اعداد المصابين به عتبة 43 مليون شخص.

فيما تشهد دول عدة، عودة تفشي جائحة فيروس كورونا وبشكل قاس مثل الولايات المتحدة واوروبا وغيرها.

لكن الوقاية من العدوى وحدها لا تشغل بال الناس، وانما ايضاً معدل الوفيات الذي ما زال في تصاعد مستمر. ومع بقاء احتمال الاصابة بفيروس كوفيد-19 بالرغم من الاجراءات الوقائية، فإن كثيرين يبحثون عن طرق تحميهم من مضاعفات هذا المرض الخطيرة ومنها الوفاة.

وجاءت دراسة أمريكية جديدة لتريح هؤلاء الاشخاص، مفادها ان الاسبرين يقلل من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

فما دوت الخليج تفاصيل هذه الدراسة؟ هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

تناول الاسبرين يقلل الوفاة بسبب كورونا

أشار موقع "العربية.نت" نقلاً عن دراسة نشرت نتائجها في مجلة Anesthesia and Analgesia، الى ان تناول الاسبرين يومياً يجعل الاشخاص اقل عرضة لخطر الوفاة بسبب وباء كوفيد-19 مقارنة بغيرهم.

والدراسة التي اجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الامريكية، خلصت ايضاً الى ان تناول الاسبرين بشكل يومي يقلل من احتمال الحاجة الى العناية المركزة او الحاجة للاوكسجين في حال الاصابة بالفيروس.

تفاصيل الدراسة

أجرى الباحثون الدراسة على 412 مريضاً، كان ربعهم يتناول تقرياً جرعة منخفضة من الاسبرين يومياً قبل دخول المستشفى، او بدأوا بتناول الدواء بعد وقت قصير من من دخولهم المستشفى.

وبعد تحليل النتائج، توصل مؤلفو الدراسة لنتيجة مفادها أن الاشخاص الذين تناولوا الأسبرين، انخفضت لديهم الحاجة إلى الأكسجين بنسبة 44%، والعناية المركزة بنسبة 43%.

والاهم من ذلك بحسب الباحثين، فإن تناول الاسبرين يومياً ساعد هؤلاء الاشخاص على تقليل خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47%، مقارنة بمن لم يتناولوه.

ويعتقد الباحثون أن الأسبرين قادر على تقليل مخاطر كورونا من خلال منع جدوث الجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعوية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تقف وراء الوفاة الناجمة عن الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.

يشار إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت بوفاة أكثر من 1.1 مليون شخص منذ إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، فيما سجّل العالم أكثر من 43 مليون إصابة بالفيروس.

فوائد واضرار الاسبرين

تجدر الاشارة الى ان استخدام الأسبرين (Aspirin) انتشر منذ أكثر من 80 عامًا، وهو مضاد غير استروئيدي للالتهاب يستخدم لتسكين الآلام، وخفض درجة الحرارة، وتقليل أعراض التهاب المفاصل. كما يساهم، إذا استخدم بمنع تكون خثرات دموية في حال استخدامه بكميات قليلة.

ويظهر الأسبرين على عدة أشكال وخلطات كدواء لعلاج الرشح، والام الدورة الشهرية، والام الرأس وكذلك الام العضلات والمفاصل.

أحد ابرز السيئات في الأسبرين هو ميله لتهييج المعدة، بل وحتى التسبب بالنزيف. وسيئة أخرى، هو أنه يمكن أن يسبب داء "ريي" (Reyes) – وهو مرض نادر يصيب الدماغ والكبد، ويظهر بشكل عام عند الأطفال.

لذا، لا ينصح بإعطاء الأسبرين للأطفال دون 12 عامًا.