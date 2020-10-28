طريقة عمل فاهيتا الجمبري في المنزل بمنتهى السهولة

طريقة عمل فاهيتا الجمبري استكمالاً لسلسة الفاهيتا التي بدأتها معكم هنا على موقع ثقفني، ففي البداية كانت فاهيتا الدجاج ثم فاهيتا اللحم واليوم أقدم لكم فاهيتا الجمبري بكل تفاصيلها لمحبي المأكولات البحرية والأسماك، لتستمتعوا بوصفات الفاهيتا المختلفة والمتنوعة والتي تشترك جميعها في المذاق الطيب ولأن أذواق الناس مختلفة فمنهم من يفضل الدجاج ومنهم من يفضلون اللحوم الحمراء، كما أن هناك فئة كبيرة يفضلون المأكولات البحرية والخضروات، لكنهم جميعاً يشتركون في حب الفاهيتا هذا الصنف المكسيكي اللذيذ والمميز. المقادير المطلوبة لعمل فاهيتا الجمبري: نصف كيلو جمبري مقشر.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة أو أقل حسب الرغبة.

حبة بصل صغيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة فلفل هالبينو مفروم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

خبز التورتيلا. طريقة عمل فاهيتا الجمبري في البيت بكل سهولة: قم بإحضار إناء عميق واخلط فيه كل من زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والشطة والكمون وربع كوب من الماء، واخفقهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات.

قم بإضافة الجمبري لخليط التتبيلة وقلبه فيها جيداً واتركه في الثلاجة ربع ساعة حتى يشرب التتبيلة ويأخذ منها الطعم المطلوب.

في إناء على النار ضع الزيت النباتي حتى يسخن ثم قم بإضافة البصل والثوم مع التقليب حتى يتغير لونهما ثم قم بإضافة الفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود مع التقليب واتركه جانباً.

في إناء آخر على النار قم بوضع الجمبري مع التقليب حتى يتغير لونه إلى اللون الوردي، ثم قم بإضافة الجمبري إلى خليط البصل والثوم والفلفل الأخضر وضعهم على النار مع التقليب لمدة خمس دقائق، وأخيراً قم بإضافة الفلفل الهالبينو حسب الرغبة وترفع من على النار.

يمكن تقديم طبق فاهيتا الجمبري مع أرز السمك الشهير الذي يقدم مع أصناف السمك المقلي أو مع خبز التورتيلا وعمل سندوتشات فاهيتا لذيذة ويمكنكم تحضيره ي المنزل أيضاً بكل سهولة، ويفضل تقديمه أيضاً مع طبق من السلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء.

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