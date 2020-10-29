في الفترة الأخيرة انتشرت الماسكات الورقية بشكل كبير وفيها كتير من التركيبات ولكل أنواع البشرة وباختلاف الماركات ، بما فيهم ماسكات الحلزون والكولاجين لأنهم بيعملوا نتايج رائعة بس سعرها غالي، وأكيد كلنا حابين نجربها ونشوف بنفسنا نتايج الماسكات دي ، وبندور علي بدايل ارخص وبرده تجيب نتيجة كويسه معانا ، عشان كده جبنالكوا خطوات بسيطة عشان نعمل منها ماسكات ورقية sheet mask وتكون مخصصه لبشرتك.. اعرفي معانا ازاي نقدر تعملي ماسكات ورقية sheet mask في خطوات بسيطة

الماسك الورقي بيبقى عبارة عن بيبقي عب ألياف جاهزة أو أقمشة من القطن الناعم بفتحات للعين والشفايف وممكن في تحضييره تستخدمي المناشف الورقية أو المناديل بس طبعا لازم تعملي ثقوب للعين والشفايف.

ايه هي أنواعه المختلفة؟

سواء مهتمة بالمحافظة علي بشرتك تكون خالية من حب الشباب أو التجاعيد او سموم البشرة فيه بعض الأفكار التركيبية للـ sheet mask حسب كل غرض من دول

– قناع ورقي للترطيب ومكافحة الشيخوخة :

وده بيجدد البشرة لانه مليان بالاحماض الدهنية والفيتامينات .

المكونات اللي هتحتاجيها:

ماء مُقطر

زيت بذور الورد

عسل

الطريقة :

امزجي نص كوب من الماء المٌقطر مع نص معلقة صغيرة عسل و 5 / 7 قطرات من زيت الورد وقلبيهم كويس لحد مايتم المزج بينهم، حطي القناع في وعاء المكونات لحد مايتشرب وخرجيه وحاولي تصفي السائل الباقي وحطيه علي وشك بلطف لمدة 15 دقيقة .

القناع الورقي لمكافحة حب الشباب

فيه بعض الزيوت زي زيت شجرة الشاي وزيت الاوكالبتوس علي خصائص مضادة للجراثيم اللي بتساعد علي محاربة حب الشباب ، ومياة الورد بتلطف بشرتك . ولما يتم الدمج بينهم ده بيكون الحل الأمثل لحب الشباب .

المكونات :

مياة ورد

زيت شجرة الشاي

زيت الاوكالبتوس

الطريقة :

اخلصي 3 قطرات من مياة الورد و5 قطرات من زيت شجرة الشاي و5 قطرات من زيت الاوكالبتوس وقلبيهم كويس لحد ما يمتزجوا مع بعض، حطي القناع الورقي في وعاء المكونات لحد مايتشبع منه وطبعا تعصري بواقي السائل وحطيه علي وشك بلطف لمدة 30 دقيقة

قناع إزالة السموم وتنقية البشرة:

باستخدام للشوفان والحليب والشاي الأخصر تقدري تتخلصي من السموم بشكل كامل في 20 دقيقة لان فيهم مضادات أكسدة بتخلي البشرة نضرة وناعمة .

المكونات :

شوفان

حليب

شاي أخضر

الطريقة

اخلطي المكونات بالتساوي باستخدام معلقة وقلبيهم مع بعض لحد مايمتزجوا كويس وبنفس الطريقة للأقنعة وحطيه علي وشك لمدة 20 دقيقة .

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