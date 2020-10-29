دراسة: أمراض تصيب الأذكياء أكثر من غيرهم

أن نمتلك صفات وطباع إيجابية ليس بالضرورة أن يترافق ذلك مع صحة جيدة، فكثير من الدراسات أكدت عكس ذلك، فمثلا الرياضيون أكثر عرضة للأمراض الجلدية، والأشخاص الاجتماعيون أكثر عرضة للأمراض المعدية، وعلى هذا النحو ذكرت دراسة جديدة أن الأذكياء أكثر المصابين بعدد من الأمراض وهي.

أمراض الأذكياء:

أكد باحثون أن الأذكياء عرضة لخطر الإصابة بالأمراض العقلية بمعدل الضعف، مقارنة بأقرانهم الأقل ذكاء، وغالباً ما يعانون من مشاكل متعلقة بالقلق.

تفاصيل الدراسة:

وقام الباحثون في كلية بيتزر في كاليفورنيا، بفحص بيانات 3715 عضواً من «جمعية منسا الدولية»، وهي أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي الذكاء الفائق.

وأظهر الفحص أنهم كانوا يعانون من القلق والاكتئاب والتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطرابات أخرى. وكان جميع المشاركين يتمتعون بمعدل ذكاء يفوق 130، أي أعلى بكثير من المعدل المتوسط الذي يراوح بين 85 و115.

نتيجة الدراسة:

كشفت الدراسة التي نشرتها «مجلة علوم الأعصاب الأمريكية» بحسب البيان، أن 20% من المجموعة الذكية عانوا من القلق والاكتئاب مقارنة بنسبة 10% من عموم السكان، ومن المثير للاهتمام أن المشاركين بدوا أكثر عرضة أيضاً للإصابة بالربو والحساسية وضعف المناعة.

وأشار الخبراء إلى أن الدراسة تكشف رؤية غير مسبوقة للروابط بين الذكاء والمرض العقلي، بالإضافة إلى الروابط بين اضطرابات المزاج والأمراض الجسدية.

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