ازالة الشعر من المناطق الحساسه في الجسم لم يعد امر صعب ومؤلم بعد الان

وصفات لمنع الألم بعد إزالة الشعر من المناطق الحساسة، تعاني الفتيات من مشكلة الشعر في المناطق الحساسة ويجدون صعوبة أثناء إزالته ولكن لا داعي للقلق على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية وصفات لمنع الألم بعد إزالة الشعر من المناطق الحساسة. اهمية الترمس لمنع الألم عند القيام بإزالة الشعر: الترمس واهميته للاماكن الحساسه القيام بطحن الترمس لحين الحصول على كوب من ذلك ثم القيام بوضعه في ثلاثة أكواب من المياه المغلي وتركه لبعض الوقت.

القيام بوضع المزيج في زجاجة للرش ويتم رجها جيداً وخلطها لحين أن تتجانس جيداً.

يتم تركه لمدة يوم في مكان بارد.

قبل أن يتم إزالة الشعر بالطريقة التي ترغبون فيها سواء حلاقة أو حلاوة سيتم رش بعضاً من هذا الخليط على المكان وبعد إزالة الشعر يتم وضعه أيضاً.

يتم تكرار ذلك لمدة يومين متتالين وتركه على الجلد لمدة 10 دقائق.

تكرار هذه الخطوات بعد ظهور الشعر ثلاثة أو أربعة مرات وتدريجياً ستجدون الاختلاف. أهمية الخميرة لمنع الألم أثناء إزالة الشعر: تعد من الوصفات السريعة والسهلة التي تعمل على إزالة الشعر من المناطق الحساسة دون الشعور بالألم.

يتم وضع كميات متساوية من كلاً من الخميرة أو الغسل وإضافة مياه الورد والليمون.

يتم وضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وتركها لحين أن تجف ثم البدء في إزالة الشعر وستلاحظين أن لا هناك ألم على الإطلاق. الترمس واهميته للاماكن الحساسه

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