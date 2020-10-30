ايه اللي هيحصل لو حطيتي مكعب ثلج على رقبتك!

من الطبيعي ان اي شخص بيبقى عايز يحافظ على صحته ويفضل شباب لاطول فترة ممكنة ، ولكن كلنا بنستمر في البحث عن العلاجات الحديثة وبننسى العلاجات القديمة اللي بتكون كمان فعالة وليها تأثير ، زي العلاج بالابر والعلاج بالثلج اللي تم استخدامهم لقرون طويلة لعلاج حالات مختلفة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طريقة العلاج بالثلج.

طريقة العلاج بالثلج:

العلاج بالثلج بيعتمد على وضع مكعب الثلج على نقطة الفنج فو Feng Fu point ودي النقطة اللي بتكون على الرقبة من ورا تحت الراس على طول عند اول منبت الشعر زي ما هو باين مكان النقطة قدامنا في الصورة ، بتنامي على بطنك في وضع مريح وبيتم وضع مكعب الثلج في المكان ده لمدة 15 – 20 دقيقة مش اكتر من كده ، وخليكي في حالة استرخاء اثناء الوقت ده ، والاخصائيين بينصحوا انك تكرري العملية دي مرتين في اليوم.

وتقدري تلفي مكعب الثلج في فوطة او قطعة قماش او اي حاجة متوفرة عندك ، ومتقلقيش لو حسيتي بببرد شديد اول كام ثانية ، استني شوية بس وهتبدأي تحسي بالحرارة.

ايه فوايد وضع مكعب الثلج على رقبتك:

الطب الصيني التقليدي بيقول ان الجمع بين نقطة فنج فو والعلاج بالثلج ممكن انه يساعد على تجديد شباب الجسم كله ، تحفيز النقطة دي بمكعب الثلج ممكن انه يساعد الجسم على الحصول على طاقة اكبر وبالتالي صحة افضل ، وكل اللي هتعمليه بكل بساطة انك هتحطي مكعب الثلج على نقطة فنج فو كل يوم.

تعالوا نعرف بعض الفوايد اللي بيعملها مكعب الثلج في المكان ده.

1- تقليل الصداع والألم:

نقطة فنج فو مرتبطة بعلاج الصداع وانخفاض الطاقة والدوخة ، وممكن الضغط بالحرارة او بالثلج على نقط الضغط الصحيحة يأدي لتحفيز الطاقة ، والطاقة دي بتكون موجهة ضد الالم ، ومع ذلك الثلج يعتبر افضل حل ضد الصداع.

2- تقليل اعراض الدورة الشهرية:

الاخصائيين من زمان اثبتوا ان في علاقة بين قاعدة الجمجمة واعراض الدورة الشهرية ، ولما تستخدمي الضغط او الثلج لتحفيز نقطة فنج فو ، ده بيساعد على تقليل اعراض الدورة الشهرية ، بما فيها التشنجات والتقلصات والتقلبات المزاجية ، والنقطة دي كمان ليها علاقة بدورة الدورة الشهرية في الجسم وتحفيزها ممكن يأدي لتنظيمها في حالة لو حصلت اي مشكلة.

3- ممكن انه يساعد على تحسين النوم:

حسب الكتب الطبية الصينية ، نقطة فنج فو بتساعد على تحسين نوعية النوم ، ومركز التحكم المهم ده مسؤول عن النوم العميق ، وبيساعدك على النوم بشكل اسرع وكمان بيمنع القلق والصحيان من النوم في نص الليل ، ونتيجة لده جسمك بيرتاح اكتر وعادات نومه بتتغير للافضل.

4- تقليل التوتر:

النقطة دي بتتحكم في الاضطرابات النفسية والعاطفية والاكتئاب والتوتر ، والاخصائيين بيقولوا ان بعد تحفيز النقطة دي ، بتبقى مستويات القلق والتوتر اقل ، ولكن اكيد لو حفزتي نقطة فنج فو مش هتعالج الامراض النفسية ، ولكن من خلال تجديد شباب الجسم كله ، ده ممكن يجدد حياتك كلها ، وهتبقى حابه تعيشي حياتك بشكل افضل.

5- ممكن انه يساعد في الهضم:

المنطقة دي بتتحكم في عمليات مهمة في اجسامنا زي البلع وسيلان اللعاب ، وبالتالي ده ممكن يساعدنا على هضم الاكل بشكل افضل ، بالاضافة انه ممكن يقلل من الآم البطن, والالتهابات, والتشنجات.

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