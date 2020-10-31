ايه هو القلق الليلي وازاي تسيطري عليه

اكيد بعد شغل وارهاق طول اليوم الفترة اللي بعد الشغل بتكون هي فترة الراحة والاسترخاء والهوايات والبعد عن الروتين والالتزامات ، وبالنسبة لكتير من الاشخاص يعتبر ده الوقت المفضل بالنسبة لهم ، ولكن في بعض الاحيان فترة الليل دي بتبقى فترة كلها توتر وقلق ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصايح لتجنب القلق الليلي وهتساعدك على فهمه بشكل افضل ، وتعرفي اسبابه ومعلومات اكتر عنه تساعدك في التغلب عليه.

ايه هو القلق الليلي:

بتكوني نايمة في اوضة مريحة ودافية والجو مهيء ومافيش حاجة تمنعك من النوم ، لكن مع ذلك بتلاقي نفسك قاعدة على السرير او بتتقلبي ومش عارفة تنامي.

تقريبا كلنا مرينا باللحظات دي وعارفين كويس جدا العواقب اللي هتقابلنا تاني يوم بعد ليلة من عدم النوم ، تاني يوم هيكون صعب لانك مرتاحتيش بما فيه الكفاية ، وهتفضلي طول اليوم حاسه بتعب وارهاق وهتحسي ان معندكيش طاقة تعملي اي حاجة ، ولكن مع ذلك في طرق تقدري تواجهي بيها مشكلة القلق الليلي وتتغلبي عليه.

ايه اسباب القلق الليلي:

بالليل واحنا لوحدنا بيبدأ العقل يفكر في كل حاجة حصلت خلال اليوم ، لو عندك مشكلة في الشغل, مشاكل عائلية, مشاكل صحية ، بيبدأ مخك يفكر في كل ده ويمنعك من النوم وتدخلي في حالة قلق ويبقى النوم تقريبا شبة مستحيل.

دلوقتي هنقولك بعض النصايح اللي هتساعدك على تجنب القلق الليلي ، وتخليكي تتعاملي معاه بشكل افضل.

نصايح لتجنب القلق الليلي:

1- حاولي اكتشاف حل للموقف اللي مسببلك القلق:

زي ما قولنا اول ما تدخلي في مرحلة القلق الليلي هلتاقي نفسك دخلتي في دوامة مخاوف ومشاكل ، وفي الحقيقة مش كلها بتبقى تستحق اهتمامنا ، عشان كده لازم تحددي اللي انتي عايزة تحليه فعلا.

على سبيل المثال ، عملتي غلطة في الشغل ، ممكن تكون الغلطة مش كبيرة اوي ، ولكن القلق هيكبرها زيادة ، وده هيخليكي تقلقي على مستقبلك في الشغل ، وتفكري طيب بعد ما تسيبي الشغل هتعملي ايه لو وراكي التزامات او حاجات بتدفعيها ، وايه اللي ممكن تستغني عنه وتبدأ الافكار كلها تجيب بعض.

عشان كده بدل ما تقعدي تفكري في المشكلة وتكبريها اكتر ، وتدخلي في مخاوف مالهاش نهاية ، ركزي على المشكلة الحقيقية وفكري ازاي تحليها في اليوم التاني.

2- خليكي مشغولة خلال فترة النهار:

لو عملتي نشاطات كتير خلال اليوم من التمارين الجسدية والعقلية ، هتلاقي نفسك لما تدخلي السرير مش هيبقى في قدامك غير اختيار واحد وهو النوم ، من اكتر الطرق الفعالة لتجنب القلق الليلي هو انك متديهوش فرصة يبقى موجود ، النوم على السرير مع الارهاق الجسدي والعقلي بسبب انشطة اليوم هيأدي لنوم مريح ، جربي بعض الانشطة الرياضية والهوايات.

3- اعملي روتين ليلي:

على الرغم من الروتين معروف انه ممل ولكن ممكن يكون مفيد في بعض الاحيان ، لو اتعودتي على روتين ليلي مع اوقات ثابتة للاكل, غسل الاطباق, شرب الشاي, النوم ، هتنامي بشكل افضل ، والنوم في نفس الوقت كل يوم كمان بيساعدنا على تنظيم الساعة البيولوجية ، وده هيأدي للنوم بشكل طبيعي ومفيد اكتر.

4- كلي اكل صحي:

دي نقطة مهمة جدا ، اكل الاطعمة الغنية بالدهون قبل النوم مش افضل طريقة للنوم ، لانك مش هتقدري تنامي كويس لو بتعاني من عسر هضم ، عشان كده عشاكي لازم يكون خفيف وغني بالخضروات والاطعمة الصحية سهلة الهضم.

5- اتجنبي مشروبات الطاقة:

ده نقطة تانية مهمة ، مافيش اي فايدة لو عملتي اللي فات كله وانتي بتشربي قبل النوم مشروبات بتحتوي على منبهات زي الكافيين ، الافضل دايما انك تشربي مية او كوباية لبن دافي.

6- اتأكدي انك نايمة في بيئة نوم مريحة:

دي كمان نقطة تانية مهمة ، الاوضة اللي هتنامي فيها لازم تساهم انك تنامي نوم مريح ، هيكون اسهل عليكي انك تنامي في اوضة حاسة فيها بالراحة ، اللي لازم تكون نضيفة ومترتبة وفيها تهوية كفاية ، الغرفة المثالية للنوم لازم يتوفر فيها كل ده وتكون كمان مريحة للعين.

7- حاولي تستخدمي الاوضة للنوم بس:

لازم كلنا نعترف ان السرير بيكون مغري ، وغالبا بنستسلم لاغرائة ، وبالتالي مش بنستخدمه للنوم بس ، ولكن لكل الانشطة تقريبا ، الدراسة, القراءة, تصفح الانترنت, مشاهدة التليفزيون, وحتى كمان للاكل ، وتقريبا كتير مننا بيقضي جزء كبير من يومه في اوضة النوم ، اللي بيحصل بعدها في وقت النوم ، ان الجسم مش بيحس بتغيير الروتين وان ده وقت النوم.

في الحالة دي ضروري انك تخلي اوضة النوم “مكان مقدس” متستخدميهوش الا للنوم بس ، ولازم كل الانشطة التانية تتعمل بره اوضة النوم.

8- مارسي تمارين التنفس:

التنفس الغير صحيح هو من غير شك عدو النوم المريح ، عشان كده هيكون مفيد لو دخلتي تمارين التنفس في روتينك الليلي ، هيساعدك ان جسمك وعقلك يحققوا الانسجام الضروري ، في البداية ممكن يكون صعب التعود عليه ، لكنك هتحسي بفوايده بعد فترة قصيرة ، وهتخلي التمارين دي جزء من روتينك الليلي الصحي.

9- اطلبي المساعدة النفسية:

على الرغم من اننا قولنا ان القلق الليلي هو حالة بيعاني منها معظم الناس في بعض الاحيان ، ولكن لو ده بيأثر عليكي بشك منتظم ، في الحالة دي ممكن تستشيري اخصائي ، لان الحصول على نوم مريح مهم جدا لصحتك ، لو لاحظتي انك بتعاني من القلق الليلي بشكل متكرر ، يبقى الافضل تروحي لدكتور نفساني عشان يساعدك في حل المشكلة ، والمتخصص هيكون قادر على تحديد سبب الاضطراب ده وهيحطلك خطة علاج مناسبة تساعدك في التغلب عليه ، وافتكري دايما ان الحياة محتاجة انك تكوني نشيطة عشان تقدري تعملي كل المهام اللي وراكي ، عشان كده انتي محتاجة انك تنامي كويس عشان يبقى عندك طاقة كافية.

تكنيك مذهل وفعال للتخلص من الارق هيخليكي تنامي في دقيقة واحدة بس !