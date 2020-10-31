طريقة عمل فتة الباذنجان باللبن الزبادي بطعم مميز ورائع

طريقة عمل فتة الباذنجان بطريقة مميزة وطعم غاية في الروعة لكل محبي الباذنجان أقدمها لكم اليوم، وكذلك تعتبر هذه الوصفة وجبة غذائية متكاملة ومفيدة جداً خاصةً للأطفال يمكن تقديمها لهم وستنال إعجابهم إن شاء الله. المقادير المطلوبة لعمل فتة الباذنجان: 5 ثمرات متوسطة الحجم من الباذنجان.

زيت غزير للقلي.

3 رغيف خبز شامي.

2 كوب ونصف لبن زبادي.

كوب طحينة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء.

ملح وفلفل أسود.

2 حبة بصل متوسطة الحجم ومفرومة.

3 حبة طماطم متوسطة الحجم ومخلوطة في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

حمص شام مسلوق.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان. مقادير خلطة الخبز: 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فلفل حار مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة عمل فتة الباذنجان: بعد غسل الباذنجان جيداً وتقشيره يقطع الباذنجان مكعبات صغيرة الحجم، وتوضع مكعبات الباذنجان في زيت غزير ساخن على النار، وعندما يحصل على اللون الذهبي المطلوب يخرج من الزيت ويصفي منه تماماً ويترك جانباً، ويمكن استبدال خطوة القلي بوضع الباذنجان في الفرن تحت الشواية حسب الرغبة خاصةً لمحبي الأكل الصحي.

يقطع الخبز الشامي إلى مكعبات صغيرة ويقلى في زيت ساخن على النار حتى يحصل على اللون الذهبي ويخرج من الزيت ويصفى على مناديل المطبخ، وكذلك يمكنكم تحميص الخبز في الفرن بدلاً من تحميره مثل الباذنجان.

في إناء غائر يتم خلط اللبن الزبادي مع الثوم المفروم والملح وعصير الليمون والطحينة ونصف كوب من الماء، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي حتى تمتزج كل المكونات وتترك جانباً. لعمل التسبيكة ضع كمية من الزيت المستخدم في قلي الباذنجان في إناء على النار وعندما يسخن قم بإضافة كمية البصل بعد فرمها مع التقليب المستمر حتى تنشف المياه، بعد ذلك قم بإضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة مع استمرار التقليب ويمكن إضافة ربع كوب من الماء عند الحاجة.

وأخيراً ضع كمية حمص الشام ودبس الرمان مع التقليب وارفعه من على النار.

في صينية بيركس ضع الخبز المحمر ثم قم بخلط مقادير خلطة الخبز مع بعضهم جيداً ووضعهم على الخبز مع التقليب.

وفوق الخبز قم بتوزيع كمية الباذنجان المحمر وفوقه التسبيكة وأخيراً خليط اللبن وتقدم وبالهناء والشفاء.

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