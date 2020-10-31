تكثيف الشعر الخفيف بخلطات من خير الطبيعة

تكثيف الشعر الخفيف من أهم الأشياء التي يبحث عنها الرجال والنساء في الآونة الأخيرة، حيث أن الشعر من أهم علامات جمال الإنسان و خصيصاً المرأة، فهو تاج المرأة وتحرص دائماً على العناية به وبنعومته وطوله وكثافته، فإذا كنتي تعانين من تساقط الشعر والشعر الخفيف، وإذا كنت تعاني من الشعر الخفيف و تخشى الصلع، نقدم لكي عزيزتي ولك عزيزي القارئ الحل في هذا المقال بخلطات صحية من خير الطبيعة، ولكي تقول وداعاً للشعر الخفيف تابع معنا.

أسباب تساقط الشعر

يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشكلة تساقط الشعر والشعر الخفيف، ينتج ذلك بسبب العديد من الأسباب، وعند معرفة السبب سوف يكون حل المشكلة مبني على أساس سليم، والأسباب كالتالي:

سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي صحي وسليم.

قد يكون السبب وراثياً.

قد ينتج ذلك في فترة الحمل.

يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل بالغدة الدرقية ويمكن استثناء ذلك السبب بعمل جميع تحاليل الغدة الدرقية.

نتيجة للأنيميا وفقر الدم.

نتيجة لحالة نفسية.

نصائح لتكثيف الشعر

بإمكانك أن تجعل لك عادات يومية صحية للعناية بالشعر وزيادة كثافته، لذلك نقدم لك بعض النصائح العامة لتكثيف الشعر والعناية به كالتالي:

الحرص على اتباع نظام غذائي سليم وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والڤيتامينات.

الحرص على عدم تعرض الشعر للحرارة المرتفعة، مثل غسله بالماء الساخن أو استخدام مجففات الشعر والمكواه ذات الحرارة العالية.

الاهتمام بالمواظبة على شرب الماء بما يعادل لتر ونصف إلى 2 لتر يومياً.

الاهتمام بغسل الشعر باستخدام شامبو وبلسم، ليعطي للشعر الرطوبة اللازمة، تجنب غسل الشعر يومياً حتى لا يسبب تساقطه، ويفضل غسله كل 3 أيام، حيث يمكنه ذلك من المحافظة على الزيوت الطبيعية الموجودة بالشعر والاستفادة منها.

تجنب استخدام منتجات كيميائية ضارة بالشعر، ويفضل استخدام منتجات تتكون من مواد طبيعية وصحية.

سر تكثيف الشعر

يكمن سر تكثيف الشعر الخفيف في اتباع النصائح السابق ذكرها عند التعامل اليومي مع الشعر، وأيضاً في استخدام أشياء طبيعية تعزز نمو وكثافة الشعر بدون إلحاق أي ضرر به، والحرص على استخدام خلطات وماسكات مكونة من مواد طبيعية تساعد أيضاً في تكثيف الشعر، سوف نتطرق لكل ذلك بالتفاصيل الكاملة تابع معنا.

تجارب لتكثيف الشعر الخفيف

أجريت تجارب عديدة بغرض تكثيف الشعر الخفيف، وذلك باستخدام أشياء نستعملها في حياتنا اليومية ومتوفرة في بيوتنا جميعاً، وجد أنها لها تأثيرها العظيم في تكثيف الشعر كالتالي:

زيت جوز الهند: إضافته إلى البلسم عند استخدامه، يحافظ على بروتين الشعر ويعطي للشعر الكثافة اللازمة. دقيق الشوفان: إضافته أيضاً إلى البلسم قبل استخدامه، حيث يحتوى على دهون تساعد على تكثيف الشعر. خل التفاح: يتم خلط مقدار من خل التفاح على نفس المقدار من الماء، ثم تدليك فروة الرأس وغسل الشعر بالخليط، ثم غسله بالماء والشامبو، يعمل ذلك على معادلة حموضة فروة الرأس والتخلص من الجلد الميت. عصير الصبار: قد يبدو الأمر غريباً بعض الشئ، لكن وجد أن تناول نصف كوب من عصير صبار الألوفيرا مرتين في اليوم، يعطي الشعر القوة والكثافة لاحتوائه على ڤيتامينات ومعادن صحية وخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. عصير البصل الأحمر: يتم تدليك فروة الرأس به، ويترك لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو، يحفز ذلك الدورة الدموية لفروة الرأس ويساعد على إنتاج الكولاچين ونمو الشعر. حمام الزيت الساخن: استخدام بعض الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند في تدليك فروة الرأس، يحسن ذلك من الدورة الدموية للرأس وتقوية الشعر وتعزيز نموه. الچلاتين: عند خلط الچلاتين مع الشامبو عند استخدامه، يعزز ذلك من نمو وتكثيف الشعر. بذور الكتان: استخدام 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان على كوب الزبادي كجزء من وجبة الإفطار يومياً، يعزز من نمو وتكثيف الشعر، بسبب احتواء قشر بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 والكثير من العناصر الهامة التي تعزز من نمو الشعر.

تكثيف الشعر الخفيف وراثياً

يتساءل الجميع” هل يمكن تكثيف الشعر الخفيف الناتج عن سبب وراثي؟” ، الشعر الخفيف وراثياً سواء في الرجال أو السيدات ناتج عن چينات وراثية وبسبب زيادة هرمونات الذكورة، يقل سمك الشعر تدريجياً ويبدأ في التساقط من الأمام، قد يؤدي إلى الصلع في الرجال حيث يبدأ خط الشعر الأمامي في التراجع، بينما في النساء لا يتراجع الخط الأمامي للشعر ولكن يتساقط الشعر ويصبح خفيف وخاصةً من الأمام، ووجد أنه لا يوجد أي منتجات كيميائية تستطيع علاج الشعر الخفيف وراثياً، لكن الحل كالتالي:

Minoxidil : اتاحت منظمة الصحة العالمية استخدامه في علاج الصلع الوراثي، يستخدم من خلال رشه على فروة الرأس بشكل موضعي.

: اتاحت منظمة الصحة العالمية استخدامه في علاج الصلع الوراثي، يستخدم من خلال رشه على فروة الرأس بشكل موضعي. Finasteride : أقراص يتم تناولها وتعمل على مستوى الجسم بالكامل ومن ضمنها فروة الرأس، لذلك لا يفضل استخدامها لما لها من آثار جانبية.

: أقراص يتم تناولها وتعمل على مستوى الجسم بالكامل ومن ضمنها فروة الرأس، لذلك لا يفضل استخدامها لما لها من آثار جانبية. Mesotherapy : حقن موضعي في فروة الرأس لبعض الأدوية التي نخشى من آثارها الجانبية، ويقوم بذلك أطباء الجلدية والتجميل.

: حقن موضعي في فروة الرأس لبعض الأدوية التي نخشى من آثارها الجانبية، ويقوم بذلك أطباء الجلدية والتجميل. حقن البلازما : حقن البلازما في فروة الرأس بما تحتويه من عوامل تساعد على تحفيز نمو الشعر مرة أخرى.

تكثيف الشعر الخفيف للرجال

لا يقتصر الاهتمام بكثافة الشعر على المرأة فقط، يهتم الرجال أيضاً بالعناية بشعرهم وكثافته، يمكن زيادة كثافة الشعر لدى الرجال من خلال اتباع التالي:

المداومة على غسل الشعر واستخدام شامبو وبلسم ذات نوع جيد.

تجنب استخدام الچل للشعر، حيث أنها منتجات غير صحية تفقد الشعر كثافته.

تجنب استخدام آلات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية.

الإقلاع عن التدخين، حيث أنه يسبب تساقط الشعر وتضييق الأوعية الدموية التي تغذي فروة الرأس.

الرجال الذين يعانون من الصلع، يمكنهم اللجوء إلى زراعة الشعر والليزر والMesotherapy وحقن البلازما وغيرها من طرق العلاج الموضعي التي يستخدمها أطباء الجلدية والتجميل في الآونة الأخيرة.

تكثيف الشعر الخفيف للنساء

تخشى المرأة على جمالها وشعرها من أهم علامات جمالها، لذلك تبحث دائماً عن طرق لزيادة كثافة الشعر لتتمتع بشعر قوى صحي، فإذا كنتي تعانين من تساقط الشعر ولا تريدين اللجوء لاستخدام منتجات تضر بشعرك، نقدم لكي مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تعيد لشعرك كثافته وحيويته، تابعي معنا.

أقوى خلطة لتكثيف الشعر الخفيف

لا يوجد أفضل من خيرات الطبيعة لاستخدامها في العلاج وتجنب الآثار الضارة للمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية، هناك العديد من الخلطات الطبيعية المجربة ذات النتائج الفعالة في تكثيف الشعر، سوف نتطرق للحديث عنها كالتالي:

ماسك بذر الكتان وزيت جوز الهند

بذر الكتان معروف بفوائده في تكثيف الشعر وفرده ومنحه النعومة، حيث أنها غنية بالبروتينات و أوميجا 3، وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

المكونات:

3 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المنقوع في الماء لمدة ليلة كاملة. 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

قومي بغلي بذور الكتان المنقوعة على النار، حتى تصبح ذات قوام لزج، ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تماماً. يتم إضافة زيت جوز الهند، ويصبح الخليط جاهز للاستخدام. قومي بوضع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس به. قومي بتغطية شعرك بفوطة مبللة بماء دافئ، ويترك لمدة ساعة على الأقل. قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو، اقرأ أيضاً عن ” جل الصبار للشعر وفوائده المذهلة “.

ماسك زيت الخروع وزيت اللوز للشعر

من المعروف أن زيت الخروع من أشهر الزيوت التي يتم استخدامها لزيادة كثافة الشعر، لما يحتوي عليه من ڤيتامينات و أحماض تعطي الشعر القوة والكثافة، وتستخدم الخلطة مرة في الأسبوع.

المكونات:

2 ملعقة من زيت الخروع. 1 ملعقة من زيت اللوز ليساعد على تخفيف زيت الخروع.

طريقة التحضير:

قومي بخلط زيت الخروع وزيت اللوز جيداً. قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بالكامل بالخليط. قومي بتغطية شعرك بفوطة دافئة، ويترك لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل. قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو.

ماسك الموز والزبادي لتكثيف الشعر

الموز من الفواكه الغنية بالڤيتامينات والمعادن، وله أهميته في تكثيف وتقوية الشعر.

المكونات:

موزة كبيرة. ملعقة من الزبادي ليعطي الشعر الترطيب اللازم. ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

قومي بخلط الموز المهروس مع العسل والزبادي. قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بالكامل بالخلطة. قومي بتغطية شعرك، وتركه لمدة ساعة على الأقل. اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو، اقرأ أيضاً عن ” طريقة عمل كيكة بدون بيض وقولي وداعاً لزفارة البيض“.

ماسك الثوم وزيت الخروع للشعر

الثوم وزيت الخروع من أقوى المواد التي تعزز تقوية وتكثيف الشعر.

المكونات:

10 فصوص من الثوم. زجاجة تحتوي على 50 مل من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

قومي بتقشير الثوم ووضعه بزجاجة زيت الخروع وتركه لمدة 3 أيام. قومي بخلط الثوم والزيت حتى يصبح القوام كريمي. قومي بتدليك فروة الرأس جيداً بملعقة صغيرة من الخليط. يتم غسل الشعر بالماء والشامبو بعد ساعة على الأقل.

ماسك الأڤوكادو وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر

الأڤوكادو من الفواكه التي تعزز ترطيب وتكثيف الشعر، وتستخدم هذه الخلطة خصيصاً للشعر الجاف والتالف.

المكونات:

نصف ثمرة أڤوكادو. 2 ملعقة من زيت جوز الهند. 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات معاً جيداً. قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بالكامل بالخليط. قومي بتغطية شعرك بفوطة مبللة بالماء الدافئ. يترك لمدة ساعة على الأقل، ثم يغسل بالماء والشامبو.

ماسك الزبادي والنشا والكوكاكولا للشعر

لهذا الخليط فوائده العديد في نمو وتكثيف الشعر، فإذا كنت تخشى من أضرار الكوكاكولا على جسمك، يمكنك استغلال فوائدها للشعر كالتالي:

المكونات:

علبة زبادي صغيرة. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. زجاجة صغيرة من الكوكاكولا.

طريقة التحضير:

قومي بخلط الزبادي والعسل وزيت الزيتون والنشا وقليل من الكوكاكولا جيداً. قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بالكامل بالخليط. قومي بتغطية شعرك بفوطة دافئة، ويترك لمدة ساعة على الأقل. قومي بغسل شعرك بالماء وباقي كمية الكوكاكولا والشامبو.

وبذلك نكون قد قدمنا في هذا المقال جميع الحلول الممكنة التي تساعد في تقوية وتكثيف الشعر، جربوها وسوف تشعرون بالفرق والنتائج سوف تكون مبهرة.