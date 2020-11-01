تحضير الطعام يتطلب العديد من المكونات ومنها الزيوت، التي تلعب دوراً هاماً في سهولة اعداده سواء للشوي او القلي فضلاً عن تحسين جودة الطعام.

وابرز المكونات المستخدمة في المطبخ دوت الخليج زيوت الطهي المختلفة والتي يمكن ان يكون لها تأثيرات كبيرة على الصحة، خاصة صحة مرضى السكري كونها تؤدي لرفع مستويات السكر في الدم وتفاقم اعراض السكري.

لذا يتعين على المصابين بداء السكري، اختيار الزيوت التي تحتوي على الدهون الصحية الا وهي الدهون الاحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة. فيما ينصح بتجنب الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الاصابة بمرض السكري كما تفاقم من اعراضه.

فلنتعرف سوياً على افضل الزيوت الواجب اعتمادها من قبل مرضى السكري للحفاظ على صحتهم، كما اوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "بولد سكاي" الهندي.

افضل الزيوت لضمان صحة مرضى السكري

يعدد الموقع المعني بالصحة، 9 انواع تعد الافضل لمرضى السكري وهي التالية:

1. زيت جوز الهند: وهو افضل زيوت الطهي لمرضى السكري بحسب خبراء التغذية.

وقد اظهرت دراسات عدة ان زيت جوز الهند يساعد على التوازن الطبيعي للجلوكوز في الدم، كما يقوي المناعة من خلال استقلاب الأحماض الدهنية، ما يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2. زيت الزيتون البكر: مقارنة بزيت الذرة، فإن زيت الزيتون البكر يميل لرفع سكر الدم بكمية قليلة.

وإحدى الدراسات الطبية اظهرت أن زيت الزيتون فعال في ضبط والوقاية من السكري من النوع الثاني. ويمكن استخدام زيت الزيتون البكر في التتبيلات والطهي على درحة حرارة منخفضة للاستفادة من خصائصه الغذائية العالية.

3. زيت الجوز: يحارب السكري من النوع الثاني بفضل محتواه من الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات.

كما أن زيت الجوز يحتوي على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك، وتناوله لمدة ثلاثة أشهر يساعد على تقليل سكر الدم.

4. زيت بذور الكتان: من الزيوت الآمنة الاستهلاك من قبل مرضى السكري من النوع الثاني كونه لا يؤثر على مستويات الانسولين وجلوكوز الدم.

ويعد زيت بذور الكتان مكملا غذائيا لمرضى السكر بسبب تركيزه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

5. زيت الكانولا: قليل الدهون المشبعة وبالتالي فهو من افضل الزيوت لتعزيز صحة مرضى السكري.

كما ان استخدام زيت الكانولا في الطهي، يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، ما يساعد على تحسين مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني.

6. زيت عباد الشمس: يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم، كما يساعد محتواه العالي من حمض الاوليك على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وهو ما ينعكس إيجاباً على مستويات الأنسولين والدهون ويمنع خطر متلازمة التمثيل الغذائي، المعروف أنها تسبب مرض السكري.

7. زيت السمسم: يسهم تناوله في خفض ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة لدى مرضى السكري بحسب إحدى الدراسات التي تشير ايضاً، إلى امكانية استخدام زيت السمسم بأمان مع مجموعة الأدوية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

8. زيت الأفوكادو: يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو أحد أفضل مصادر حمض الأوليك الدهني الذي يعد من الدهون الأحادية غير المشبعة والتي تساعد مرضى السكري على ضبط معدلات الأنسولين والجلوكوز بالدم.

9. زيت نخالة الأرز: يحوي حمض الاوليك بشكل خاص، وتناوله يقلل من اجمالي الكوليسترول في الدم كما يحسن مقاومة الانسولين في حال تناوله لمدة طويلة.