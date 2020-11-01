ازاي تعملي المكياج الفرنسي في 5 خطوات بسيطة

المكياج الفرنسي بيتميز انه بيكون طبيعي جدا ، والمرأة الفرنسية بتعتمد دايما على روتين مكياج بسيط وسريع ودايما بيمشوا على قاعدة “الاقل هو الاكثر” ، اللي بيكون مكياج طبيعي وفي نفس الوقت بيداري العيوب ، والنهاردة جايبين لكل بنات حوا طريقة وضع المكياج الفرنسي بالخطوات والفيديو ، ونصايح جمالية بيعتمد عليها النساء الفرنسيات عشان يحافظوا على جمالهم.

طريقة وضع المكياج الفرنسي:

قواعد المكياج الفرنسية بتعتمد على تحقيق التوازن الصحيح ، ما بين شفايف بالوان كثيفة مع لون عيون محايد ، او ايشادو بالوان غامقة مع لون شفايف محايد ، وبيكون هدفهم من المكياج هو تحقيق توهج صحي وطبيعي ، ومش هتلاقي ابدا في مكياجهم تكتلات او تشقق.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– زبدة كاكاو.

– اداة تني الرموش.

– قلم ايلاينر بني.

– ماسكارا.

– كونسيلر.

– هايلايتر.

خطوات المكياج الفرنسي:

1- الخطوة 1: تجهيز البشرة

اول حاجة قبل المكياج جهزي وشك بالتنضيف بالغسول وبعديه التونر ، وبعدين حطي مرطب خفيف على وشك ومرطب للشفايف ، عشان الوش يبقى منتعش ومترطب.

2- الخطوة 2: مكياج العيون

الرموش القوية بيبقى شكلها جذاب جدا ، وعشان تحققي ده جعدي رموشك باداة تني الرموش ، واستخدمي قلم عيون بني على خطوط الرموش العلوية والسفلية ، وبعدين حطي طبقة ماسكارا على رموشك اللي فوق واللي تحت.

3- الخطوة 3: الحواجب

سرحي حواجبك باي منتج حواجب تفضليه ، عشان تخلي شكلها مترتب وتظهريها ، وافتكري دايما ان الحواجب بتلعب دور مهم جدا في اي لوك مكياج.

4- الخطوة 4: الكونسيلر

استخدمي كونسيلر بدرجة لون مناسبة للون بشرتك في المناطق اللي محتاجة تغطية ، زي منطقة تحت العيون, والبقع, والاحمرار ، امزجيه كويس عشان تحصلي على تغطية طبيعية خالية من العيوب ، المكياج الفرنسي بيعتمد على البساطة في كل حاجة ، عشان كده مافيش داعي لاستخدام الفرش ، هيكون كافي جدا انك تمزجيه بصوابعك.

5- الخطوة 5: الهايلايتر

حطي من الهايلايتر مع حد ادنى من اللمعان على عضمة الخدين, جسر الانف, قوس كيوبيد, والزاوية الداخلية للعيون عشان تبرزي ملامحك ، وبيساعد كمان انه يخلق توهج متجانس مع الوش كله.

وده اللوك النهائي.

خطوات مكياج فرنسي بالفيديو:

نصائح جمالية بتعتمد عليها المرأة الفرنسية:

1- العناية بالبشرة بتيجي اول حاجة:

المرأة الفرنسية بالنسبة لها البشرة المتوهجة الصحية مهم جدا لجمالها ، بتتأكد قبل وضع المكياج انها تجهز بشرتها كويس ، بالاضافة كمان للاهتمام بروتين العناية الليلي وتنضيف البشرة قبل النوم بالغسول وبعده التونر ، واستخدام واقي من الشمس بشكل يومي ، وكل الحاجات دي بيبدأوا فيها من سن صغير عشان يحافظوا على بشرتهم.

2- بيعتمدوا على البساطة:

الفرنسيات مش بيصرفوا فلوس كتير على منتجات كتير زيادة عن اللزوم ، بيختاروا دايما المكياج ومنتجات العناية بالبشرة اللي تناسبهم ، وبيعتمدوا على الاساسيات بس ، مش هتلاقي عنده المرأة الفرنسية كمية مكياج كتير وكونتور ودرجات مختلفة من كريم الاساس زي ما هو معتاد عن كتير من النساء.

3- الشفايف الحمرا:

الروج باللون الاحمر القوي يعتبر من علامات مكياج المرأة الفرنسية ، ولما بيعتمدوا على الشفايف الحمرا ، مش بيحطوا معاها اي مكياج تاني ، بيكتفوا بيه هو بس.

4- لا للكونتور:

الكونتور يعتبر دراماتيكي جدا بالنسبة لمكياج المرأة الفرنسية العادي ، هما دايما بيحبوا يسيبوا الخطوط الطبيعية لوشهم وبشرتهم تظهر ، حتى لو في تجاعيد وخطوط رفيعة.

5- الكمال مش هو الهدف ابدا:

اللامبالاة اللي بتتمتع بيها المرأة الفرنسية هي اللي بتخليها جذاب جدا ، دايما هتلاقيها سايبة شعرها على طبيعته ، ومكياجها بسيط ، حتى بيحبوا يسيبوا العيوب البسيطة في البشرة وبيتباهوا بالحاجات اللي ممكن تكون بتميزهم ، زي النمش ، يعني سر جاذبيتهم البساطة وانهم بيحبوا نفسهم زي ما هما.

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