ازاي تعملي المكياج الفرنسي في 5 خطوات بسيطة

المكياج الفرنسي بيتميز انه بيكون طبيعي جدا ، والمرأة الفرنسية بتعتمد دايما على روتين مكياج بسيط وسريع ودايما بيمشوا على قاعدة “الاقل هو الاكثر” ، اللي بيكون مكياج طبيعي وفي نفس الوقت بيداري العيوب ، والنهاردة جايبين لكل بنات حوا طريقة وضع المكياج الفرنسي بالخطوات والفيديو ، ونصايح جمالية بيعتمد عليها النساء الفرنسيات عشان يحافظوا على جمالهم.
طريقة وضع المكياج الفرنسي:
قواعد المكياج الفرنسية بتعتمد على تحقيق التوازن الصحيح ، ما بين شفايف بالوان كثيفة مع لون عيون محايد ، او ايشادو بالوان غامقة مع لون شفايف محايد ، وبيكون هدفهم من المكياج هو تحقيق توهج صحي وطبيعي ، ومش هتلاقي ابدا في مكياجهم تكتلات او تشقق.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– زبدة كاكاو.
– اداة تني الرموش.
– قلم ايلاينر بني.
– ماسكارا.
– كونسيلر.
– هايلايتر.
خطوات المكياج الفرنسي:
1- الخطوة 1: تجهيز البشرة
اول حاجة قبل المكياج جهزي وشك بالتنضيف بالغسول وبعديه التونر ، وبعدين حطي مرطب خفيف على وشك ومرطب للشفايف ، عشان الوش يبقى منتعش ومترطب.
2- الخطوة 2: مكياج العيون
الرموش القوية بيبقى شكلها جذاب جدا ، وعشان تحققي ده جعدي رموشك باداة تني الرموش ، واستخدمي قلم عيون بني على خطوط الرموش العلوية والسفلية ، وبعدين حطي طبقة ماسكارا على رموشك اللي فوق واللي تحت.
3- الخطوة 3: الحواجب
سرحي حواجبك باي منتج حواجب تفضليه ، عشان تخلي شكلها مترتب وتظهريها ، وافتكري دايما ان الحواجب بتلعب دور مهم جدا في اي لوك مكياج.
4- الخطوة 4: الكونسيلر
استخدمي كونسيلر بدرجة لون مناسبة للون بشرتك في المناطق اللي محتاجة تغطية ، زي منطقة تحت العيون, والبقع, والاحمرار ، امزجيه كويس عشان تحصلي على تغطية طبيعية خالية من العيوب ، المكياج الفرنسي بيعتمد على البساطة في كل حاجة ، عشان كده مافيش داعي لاستخدام الفرش ، هيكون كافي جدا انك تمزجيه بصوابعك.
5- الخطوة 5: الهايلايتر
حطي من الهايلايتر مع حد ادنى من اللمعان على عضمة الخدين, جسر الانف, قوس كيوبيد, والزاوية الداخلية للعيون عشان تبرزي ملامحك ، وبيساعد كمان انه يخلق توهج متجانس مع الوش كله.
وده اللوك النهائي.
خطوات مكياج فرنسي بالفيديو:
نصائح جمالية بتعتمد عليها المرأة الفرنسية:
1- العناية بالبشرة بتيجي اول حاجة:
المرأة الفرنسية بالنسبة لها البشرة المتوهجة الصحية مهم جدا لجمالها ، بتتأكد قبل وضع المكياج انها تجهز بشرتها كويس ، بالاضافة كمان للاهتمام بروتين العناية الليلي وتنضيف البشرة قبل النوم بالغسول وبعده التونر ، واستخدام واقي من الشمس بشكل يومي ، وكل الحاجات دي بيبدأوا فيها من سن صغير عشان يحافظوا على بشرتهم.
2- بيعتمدوا على البساطة:
الفرنسيات مش بيصرفوا فلوس كتير على منتجات كتير زيادة عن اللزوم ، بيختاروا دايما المكياج ومنتجات العناية بالبشرة اللي تناسبهم ، وبيعتمدوا على الاساسيات بس ، مش هتلاقي عنده المرأة الفرنسية كمية مكياج كتير وكونتور ودرجات مختلفة من كريم الاساس زي ما هو معتاد عن كتير من النساء.
3- الشفايف الحمرا:
الروج باللون الاحمر القوي يعتبر من علامات مكياج المرأة الفرنسية ، ولما بيعتمدوا على الشفايف الحمرا ، مش بيحطوا معاها اي مكياج تاني ، بيكتفوا بيه هو بس.
4- لا للكونتور:
الكونتور يعتبر دراماتيكي جدا بالنسبة لمكياج المرأة الفرنسية العادي ، هما دايما بيحبوا يسيبوا الخطوط الطبيعية لوشهم وبشرتهم تظهر ، حتى لو في تجاعيد وخطوط رفيعة.
5- الكمال مش هو الهدف ابدا:
اللامبالاة اللي بتتمتع بيها المرأة الفرنسية هي اللي بتخليها جذاب جدا ، دايما هتلاقيها سايبة شعرها على طبيعته ، ومكياجها بسيط ، حتى بيحبوا يسيبوا العيوب البسيطة في البشرة وبيتباهوا بالحاجات اللي ممكن تكون بتميزهم ، زي النمش ، يعني سر جاذبيتهم البساطة وانهم بيحبوا نفسهم زي ما هما.
مكياج للجامعة سهل وسريع في 8 خطوات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازاي تعملي المكياج الفرنسي في 5 خطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.