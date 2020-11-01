ما دوت الخليج اضرار خل التفاح، وخل التفاح هو الخل الذي يتم استخلاصه من فاكهة التفاح.

عرف الإنسان خل التفاح منذ آلاف السنين، وقد استخدم بدء الامر في حفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها، كما تم استخدامه كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال.

وبذلك أخذ خل التفاح أهميته منذ عهد بعيد حتى ظهرت خصائصه العلاجية في العصر الحديث التي زادت من أهميته.

ينتج خل التفاح عن تخمير التفاح حيث يتفاعل نوع من الفطريات مع سكر التفاح، ومع الأطعمة الكربوهيدراتية بشكل عام، ويتحول السكر بموجب هذا التفاعل إلى كحول ثم يتخمر إلى خل. وهناك تفاعل آخر بواسطة نوع من البكتيريا حيث يتحول الكحول إلى حمض الخليك وهو المكون الأساسي للخل الذي يكسبه صفاته العلاجية.

وخل التفاح منشط طبيعي ويوفر العديد من الفوائد الصحية، لكن الافراط في تناوله قد يسبب بعض الاضرار والآثار الجانبية، فلنتعرف سوياً على هذه الاضرار كما اوردها موقع "ويب طب".

ما دوت الخليج اضرار خل التفاح

يعمل خل التفاح كمضاد حيوي طبيعي للطفيليات والبكتيريا المسببة للأمراض، كما انه فعال في منع عسر الهضم وتبييض الاسنان ضمن مجموعة كبيرة من الفوائد. الا انه لا يخلو من بعض الاضرار الناجمة عن استهلاك كميات كبيرة منه، ويمكن ان يصبح خطيراً في بعض الحالات.

ومن اضرار خل التفاح:

• إفراغ المعدة المتأخر: اذ يعمل على منع ارتفاع السكر في الدم عن طريق تقليل معدل خروج الطعام من المعدة ودخول الجهاز الهضمي السفلي. ما يبطئ من امتصاصه في مجرى الدم، وزيادة تفاقم اعراض خزل المعدة، وهي حالة شائعة لدى مرضى السكري من النوع الاول.

وفي هذه الحالة، لا تعمل اعصاب المعدة بشكل صحيح، لذا يبقى الطعام في المعدة طويلًا ولا يتم إفراغه بمعدل طبيعي. ومن اعراض خزل المعدة، الحرقة والانتفاخ والغثيان.

• اضرار هضمية: بالرغم من دوره البارز في منع عسر الهضم، الا ان الاكثار من تناول خل التفاح قد يسبب أعراضًا هضمية مزعجة لدى البعض.

وبحسب العديد من الدراسات، فإن خل التفاح وحمض الأسيتيك قد يقللان من الشهية ويعززان الشعور بالامتلاء، ما يؤدي لانخفاض طبيعي في السعرات الحرارية.

• تآكل مينا الاسنان: يلجأ البعض لخل التفاح لتبييض الاسنان، لكن بحوثاً علمية أكدت ان الاطعمة والمشروبات الحمضية تتلف مينا الأسنان.

وقد تمت دراسة المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على نطاق أوسع، لكن بعض الأبحاث أظهرت أن حمض الأسيتيك في الخل قد يؤدي الى تآكل مينا الأسنان.

• حروق الحلق: إذ يمكن أن يسبب خل التفاح حروق المريء او الحلق، وفي مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ، وجد الباحثون ان حمض الأسيتيك من الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا في التسبب بحروق الحلق.

• حروق الجلد: بسبب طبيعته الحمضية الشديدة، قد يسبب خل التفاح الحرق عند وضعه على الجلد.

• تفاعل الأدوية: تناول بعض الادوية مع خل التفاح قد يسبب بعض التفاعلات.

بالنسبة لمرضى السكري، فقد يعاني من يتناولون الانسولين او الادوية المحفزة للانسولين والخل من انخفاض مستويات السكر في الدم أو مستويات البوتاسيوم بشكل خطير.

وتناول خل التفاح مع دواء الديجوكسين قد يقلل من مستويات البوتاسيوم بشكل كبير.

فيما ان بعض الأدوية المدرة للبول، تجعل الجسم يفرز البوتاسيوم. ولمنع مستويات البوتاسيوم من الانخفاض الشديد، لا ينصح باستهلاك هذه الأدوية مع الخل بكميات كبيرة.