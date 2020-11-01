أصابع الجبنة المقلية والبطاطس المهروسة المقرمشة من أسهل المقبلات

أصابع الجبنة المقلية من أفضل أنواع المقبلات والأطباق الجانبية المقدمة في المطاعم وكذلك البطاطس المحمرة، ولأننا نفضل أن نصنع كل الوصفات المحببة لدينا في المنزل لتكون أكثر نظافة وأقل تكلفة، ولأن وصفاتنا اليوم سهلة التحضير فيمكننا صنعها فوراً بمجرد الشعور برغبة في تناول أصابع الجبنة المقلية أو البطاطس المحمرة. المقادير المطلوبة لعمل أصابع الجبنة المقلية: أصابع جبنة مجمدة (موزريلا أو شيدر).

3 ملعقة كبيرة دقيق.

2 حبة بيض.

كوب بقسماط ناعم.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة روز ماري مجفف.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع كوب حليب سائل.

زيت غزير للقلي. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية: في إناء اخلط المكونات الجافة وهي البقسماط والدقيق والملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر وملعقة صغيرة من خليط الزعتر والريحان والروز ماري، واخلط المكونات جيداً واتركها جانباً.

في إناء غائر آخر اخلط حبتين البيض والحليب والتوابل بكميات حسب الرغبة وهي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وثوم بودر وملعقة صغيرة من خليط الزعتر والريحان والروز ماري، واخفقهم جيداً بالمضرب اليدوي.

احضر أصابع الجبنة واغمرها في خليط البيض ثم غلفها بطبقة البقسماط والدقيق، قم بإعادة أصابع الجبنة في خليط البيض ثم غلفها بخليط البقسماط.

ملحوظة حاول ضبط مقدار الملح حسب نوع الجبنة، فالجبنة الموزريلا تحتاج لكمية ملح أكبر من الشيدر لأنها تحتوي بطبيعتها على الملح.

ضع أصابع الجبنة على صينية مفرود عليها طبقة من ورق الزبدة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة.

تخرج من الفريزر وتقلى في زيت غزير حتى تحصل على اللون الذهبي المميز وتخرج من الزيت وتصفى وتقدم مع الكاتشب أو المايونيز. مقادير البطاطس المهروسة المقلية: 2 حبة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا. طريقة عمل البطاطس المهروسة المحمرة: ضع البطاطس المهروسة في إناء ومعها الدقيق والنشا والملح والتوابل وقلبهم جميعاً حتى تحصل على قوام عجينة.

افرد العجينة على سطح نظيف وقطعها بالشكل الذي تريده، ثم تحمر في زيت غزير وتصفى وتقدم كطبق جانبي مميز.

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