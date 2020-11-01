ترطيب البشرة والعناية بها بأساليب طبيعية

و نستكمل في مقالنا طرق طبيعيه للعنايه بالبشره منها

استخدام الخميرة والليمون و تستخدم لازالة عيوب البشرة و التخلص من حب الشباب حيث أن الخميرة تقضي على البكتيريا والليمون يساعد على تجفيف البشرة و يكون الخلطة كالتالي عبارة عن خميرة و ماء وعصير الليمون و نعمل عجينه سلسلة و توضع على الحب ولفها بقطعة شاش و تركها لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء و تجفيفها و نحصل على النتيجة المرجوة .

و ايضا هنالك وصفة الريحان الرهيبه في تأثيرها على حب الشباب حيث تعمل كمطهر و يحسن من نشاط الدورة الدموية للبشرة و يساعد على التخلص من البكتيريا المسببة ل تواجد حب الشباب . و عبارة عن 3 ملاعق كبيرة من الريحان المجفف و مياه مغليه و يوضع الريحان بها و بعد تبريدها نضعها في علبه و نرش علبة البشرة و التدليك بشكل دائري و و نشرها باستخدام قطعة من القطن و يتم تكرارها بشكل يومي قبل استخدام غسول الوجه

و من النصائح التي يجب إتباعها بعد تقشير البشرة هي وضع كريمات مرطبة ترطيب البشرة حيث أن التقشير و ازاله الجلد الميت يتسبب في تقشير البشرة وجفافها و يجب عدم تعرض البشرة للشمس حتي لا تتعرض لأي التهابات او حروق و يجب أن يكون ازاله بلطف حتى لا تجهد البشرة و لا تصاب بالتجاعيد .