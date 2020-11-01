ما علاقة الشوكولاته بالصداع النصفي

يعد الصداع النصفي أو ما يسمى بالشقيقة مرض مزمن غير معروف سبب الإصابة المباشرة به، ويحتاج إلى نمط حياة صحي والإلتزام بنصائح المختصين لتفادي الإصابة بنوباته، ومن منطلق ذلك هاهي دراسة جديدة ترتبط بين تناول الشوكولاته و الإصابة بالصداع النصفي، فكيف ذلك؟

الشوكولاته والصداع النصفي:

كشف طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، فاليري كوفايف عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الإنسان ومنها الشوكولاته، وفي تصريحات لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" ، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالشقيقة، وهو مرض كثيراً ما يأتي كرد لجسم الإنسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير الروسي إلى أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض في بعض الأحيان بالغضافة إلى أنواع عدة من الأطعمة.

أطعمة تسبب الصداع النصفي:

هنالك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي وبحسب ما نشرته شبكة " cnn " دوت الخليج:

" دوت الخليج: الشوكولاتة حيث تحتوي على بيتا- فينيثيلامين والكافيين والتيرامين، وبالتالي تسبب الصداع النصفي.

اللحوم المصنعة تحتوي على مستويات عالية من نترات الصوديوم التي تسبب الصداع النصفي.

الأجبان المعتقة تحتوي على كمية كبيرة من التيرامين الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية وزيادة آلام الصداع.

القهوة والشاي بسبب ارتفاع الكافيين بها فإنها تسبب الصداع.

بعض أنواع الفواكه يفضل تجنبها عند الإصابة بالصداع النصفي مثل التفاح، الموز، الحمضيات، وكذلك بعض الخضروات مثل الذرة و البصل.

البقوليات والمكسرات أطعمة يمكن أن تزيد من نوبات الصداع النصفي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.