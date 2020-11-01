الخزامى أو اللافندر عشبة عطرية الرائحة بنفسجية اللون، أشتهر استخدامها في التجميل والعناية بالبشرة والجلد، وتستخدم زيوتها في التدليك أو في تعطير المكان بسبب رائحته الزكية التي تساعد على الهدوء و الاسترخاء، إلا أن للخزامى فوائد صحية أيضا وهي:

فوائد الخزامى الصحية:

ذكر "موقع ويب طب" عدد من الفوائد الصحية لعشبة الخزامى وهي:

استخدام زيت الخزامي في تدليك الرأس يعالج الصداع النصفي والصداع، الاكتئاب، والتوتر العصبي والضغط النفسي، كما يمكن شرب أوراق الخزامي كشاي ساخن ويحقق تلك الفوائد.

وضع قطرات من زيت الخزامي على الجروح والكدمات يعزز التئام الجروح ويخفف من التورم.

تستخدم أوراق الخزامى المجففة والمطحونة في تهدئة تهيج الجلد وعلاج حروق الشمس.

استنشاق خلاصة أوراق الخزامى المضافة للماء مفيد للجهاز التنفسي حيث يخفف من التهاب الحلق، والإنفلونزا، ويهدئ السعال، ويعالج البرد، ويقلل من نوبات الربو، واحتقان الجيوب الأنفية.

زيت الخزامى يخفف البلغم، حيث يعمل على مساعدة الجسم بشكل طبيعي على إزالة البلغم والمواد الأخرى غير المرغوب فيها.

تدليك الجسم بزيت الخزامى يساهم في تحسين البشرة ويساعد على الاسترخاء ويعزز صحة العضلات ويقلل من آلامها وآلام المفاصل.

إضافة أوراق الخزامى إلى الأطعمة والسلطات يساعد على تحسين الدورة الدموية والتخلص من سموم الجسم.

يعزز الخزامى من عملية الهضم ويخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي.

تعطير غرف النوم و المفروشات بالخزامى يساعد على النوم، ويقاوم الأرق.

زيت الخزامى مفيد للشعر حيث يعمل على تقويته ومنع تساقطه ويقضي على القشرة ويقاوم التهابات فروة الرأس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.