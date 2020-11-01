أسباب الكدمات على الجلد وطرق علاجها

الكدمات على الجلد تظهر دوما بشكل مفاجئ وتختلف في ألوانها سواء حمراء أو زرقاء، وفي الغالب تكون أسباب تلك الكدمات غير مرضية، إلا أنها دلالة على خلل في الجسم، وفي حال ظهورها بشكل متكرر يجب مراجعة الطبيب المختص.

أسباب الكدمات على الجلد:

ذكر موقع "ويب طب" عدداً من الأسباب وراء ظهور الكدمات وهي:

التقدم بالعمر يرافقه ضيق وضعف في الأوعية الدموية مما يسبب ظهور الكدمات.

الوراثة تلعب دورًا رئيسيًا في ظهور الكدمات في الجسم.

الكدمات يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لبعض أنواع الأدوية، مثل الأدوية المميعة للدم ومضادات الاكتئاب.

الكدمات يمكن أن تدل على خلل في النظام الغذائي المتبع أو العادات السيئة مثل الإفراط في تناول الكحول.

الإصابة بأمراض الكبد يسبب ظهور الكدمات.

الإصابة المسبقة باضطرابات النزف من أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم.

نقص الفيتامينات أحد أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم وخاصة نقص فيتامين سي ونقص فيتامين ك.

علاج الكدمات على الجلد:

علاج الكدمات بالكمادات بالبرودة أو الساخنة وتطبيقها على منطقة الإصابة يساهم في تخفيف التورم والانتفاخ.

جل الصبار يساهم في التخفيف من آثار الكدمات على الجلد بحيث يقلل التورم و الانتفاخ.

تناول الأناناس بشكل مستمر يساهم في الوقاية من ظهور الكدمات.

علاج نقص فيتامين ك وفيتامين سي من خلال المكملات الغذائية الطبية.

الإكثار من تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون والمندرين، بسبب احتوائهم على فيتامين سي يساهم في تشريع الشفاء.

التركيز على الأطعمة الغنية بالزنك مثل السبانخ وبذور القرع والبقوليات، حيث يساهم الزنك في تسريع الشفاء من الكدمات.

تناول البروتينات حيث تساعد على تقوية الشعيرات الدموية وتخفيف النزيف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.