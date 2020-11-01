أفضل خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه في ١٠ أيام فقط

تبحث كل مرأة وسيدة عن خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه في أيام قليلة، حيث تحلم كل أنثى بالحصول على شعر مثالي والشعر المثالي يتحقق عن الحصول على معادلة بين شعر طويل وكثيف وصحي، لذا أعددنا لكم في خلال مقالة اليوم أفضل خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه على الإطلاق، تعمل وصفات الشعر التى سنتطرق لهاا اليوم كالسحر في تطويل الشعر وتكثيفه، ويتحقق ذلك عند إمداد الشعر بجانب الخلطات المخصصة للعلاج الخارجي للمشكلة العناية بالغذاء الداخلي كذلك وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة والتي تساهم في علاج مشكلة عدم طول و قلة كثافة الشعر، وفي السطور القادمة نوضح لكم كيفية العناية بالشعر داخليا وخارجيا بأفضل الخلطات للوصول للنتيجة المرجوة في طول وكثافة الشعر في مدة بسيطة.

أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر لكي ينمو بشكل سريع

يحتاج الشعر إلى عناية واهتمام كبير حتى ينمو بشكل صحي وقوي، وتتمثل تلك العوامل في عوامل داخلية وعوامل خارجية كذلك، وفي حال الحصول على الاحتياج اليومي من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر يبدأ الشعر في النمو بشكل سريع وفعال وفي غصون أيام، وتتمثل أهم تلك العناصر الغذائية كالتالي:

يحتاج الشعر إلى فيتامين أ حتي ينمو بشكل صحي وسريع، ويتواجد ذلك الفيتامين بكثرة في كل من البطاطا الحلوة، الخضروات الخضراء، الجزر.

عنصر الزنك، ويتوافر بكثرة في كل من بذور السمسم وبذور اليقطين، كما يتوافر في سمك المحار.

فيتامين ب المركب.

فيتامين د وتعد الشمس لمدة ٢٠ دقيقة يوميا أفضل مصدر للحصول على فيتامين د بنسبة اليومية التي يحتاج إليها الجسم.

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أفضل خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه في مدة بسيطة

إليكم أفضل الوصفات التي تساهم في تطويل الشعر وتكثيف في زمن قياسي:

وصفة الثوم مع الزبادي

المكونات: خمسة فصوص ثوم مطحونة، مع كوب من الزبادي.

التحضير: تخلط المكونات معا جيدا في الخلاط.

التطبيق: تطبق الوصفة على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسله وتكرر الوصفة ٣ مرات أسبوعياً.

وصفة المايونيز مع زيت الحبة السوداء

يتم إحضار أربع ملاعق كبيرة من المايونيز مع ٤ ملاعق من زيت الحبة السوداء ثم يتم خلط المكونات جيدا وتطبيقها على فروة الرأس وأطراف الشعر لمدة ساعتين وتكرر الوصفة ٣ مرات أسبوعياً.