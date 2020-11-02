الألوان ثبت انها ليها تأثير كبير على الصحة النفسية وبتأثر على المود والحالة النفسية، ولكل لون تاثير ومزايا وصفات غيرالتانية، ولأن الالوان جزء مهم من أي ديكور هنعمله في بيتنا، بل هي الأساس اللي بتترتب عليه باقي اختياراتك في ألوان بيتك، في المقال ده هنقولك بشكل بسيط نصايح وأفكار ازاي تختاري لون الحوائط المناسب لغرفة النوم.. لتأثير أفضل على مودك وصحتك النفسية

نصايح وأفكار ازاي تختاري لون الحوائط المناسب لغرفة النوم.. لتأثير أفضل على مودك وصحتك النفسية

الدهان باللون الأحمر: اللون الأحمر بيرفع مستوي الطاقة في الأوضة فبيسبب مشاعر غضب أو عاطفة زيادة وده بيأثر علي النوم عشان كده لا يفضل استخدامه في غرفة النوم لكن لو بتحبي اللون ده ممكن تختاري درجة من درجات الأحمر الهادي او مشتقاته.

دهان الحوائط باللون البرتقالي:

اللون ده مليان بالحيوية والنشاط وغالبا بيكون في أماكن للعب والتمارين ، لكن في أوضة النوم بنحتاج لون هادي أكتر عشان يساعدك على الاسترخائ وتهدئة الأعصاب، فممكن تختاري درجة أهدي من درجات البرتقالي زي الخوخي .

الدهان باللون الاصفر:

اللون ده بيساعد علي البهجة بشكل كبير الصبح لكن ده مش هيساعدك علي النوم والراحة في الليل وممكن متعرفيش تنامي كويس. ممكن تخلي اللون ده كظل خفيف في الأوضة بانك تدخليه في الدهان بشكل بسيط او في قطعة ديكور مثلا.

البني الغامق او الألوان الغامقة:

الوان الشوكلاته بتكون عصرية جدا في البيت عموما لكن حاولي مش في أوضة النوم لأنها بتقفلها وممكن تحسي بعدم راحة، ممكن برده تعملي منه لون هادي كظل فاتح في رُكن للأوضه او تدخليه في المخدات او في كرسي مثلا، وممكن طبعاً كبروزا او ساعة.

الألوان الفاقعة (اللون الليموني):

اللون الليموني أو الأخضر عموما جلو وعصري جداً، بس مش لأوضة النوم لأن الليموني الأخضر بيكون فيه حيوية أكتر، ممكن تختاريه يكون في المطبخ أو في قطع ديور في الصالون أو غرفة المعيشة.

اللون الأبيض:

ناس كتير بتدهن أوضة نومها باللون الأبيض لأنه بيعكس الضوء وبيدي مساحة أكبر لكن بيدي احساس بالبرودة فممكن تستخدمي درجة من درجات البيج او العاج ودرجات الأوف وايت لأنهم بيكون فيهم دفي أكتر وهدوء، وهيديكي نفس مزايا وتأثير اللون الأبيض لكن مع لمسة أعلى من الدفء

الرصاصي الغامق :

الجدران الرصاصي بتدي احساس بالدفي وبتعمل مساحة ومريحة للنظر، لكنها غالبا بيدي إحساس بالبروده والضيق، تجنبي تستخدمي اللون ده في أوضة النوم.

اعرفي معانا كمان البوم كامل تعرفي منه طريقة تنسيق الألوان في الديكور