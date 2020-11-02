سر لو عرفتيه يثبت لون الصبغه ل٦شهور وموجود في كل بيت

طرق لتثبيت لون الصبغة، بعد ما يتم وضع الصبغة على الشعر من الأفضل أن يتم استخدام الصبغات المثبتة وذلك من أجل الحصول على لون شعر ثابت فالمنتجات العادية لا تجدي نفع في هذه الحالة ولكن مؤخر انتشر الكثير من الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على تثبيت لون الصبغة.

كل اسرار تثبيت لون الصبغه طرق لتثبيت لون

يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تثبيت لون الصبغة في الشعر وإليكم في السطور الآتية وصفات لتثبيت لون الصبغة على الشعر:

1- خل التفاح

يعد خل التفاح من أكثر المواد الطبيعية التي تزيد من تألق الشعر ويتم وذلك من خلال إزالة تراكم المواد المعدنية المتواجدة في المياه بعد الاستحمام ويتم ذلك من خلال خلط جزء من خل التفاح مع ثلاثة أجزاء مع المياه ويتم غسل الشعر بهذا الخليط بعد أن يتم الاستحمام.

2- واق الشمس

يستحسن استخدام واق للشمس، فمن الممكن أن تؤدي أشعة الشمس البنفسجية إلى اختراق الشعر وهذا ينتج عنه تأكسد لون الصبغة لذلك يستحسن أن يتم استخدام واق شمس خاص بالشعر في حالة الخروج في النهار.

3- جلسات تلميع الشعر

حضور جلسة تلميع الشعر فهذه الجلسة يتم وضع طبقة على الشعر هذه الطبقة تعكس الضوء وهذا يجعل الصبغ في مكانها وكأنها جديدة هذه الجلسة تحمي الشعر والصبغة وتجعلها باقية لوقت أطوال فيستحسن الحصول على هذه الجلسة منعاً لحدوث أي مشكلة.