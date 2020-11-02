أسباب حموضة الفم وعلاجها

حموضة الفم أحد أبرز مشاكل الفم التي يعاني منها الكثيرين، إما لأسباب صحية أو بسبب عادات غير صحية، وتلك الأسباب يطلعنا عليها أخصائي طب الفم و الأسنان الدكتور حسن حداد من عيادات المهيدب ويقول:

أسباب حموضة الفم:

حموضة الفم حالة صحية وعرض صحي يدل على وجود خلل ما في الجسم أو في الفم، وعادة ما يزورنا المريض للشكوى من حموضة الفم، وبعض الفحص الطبي و التشخيص يمكن أن تكون أسباب الحموضة مرتبطة بأمراض الفم، ويمكن أن تكون الحموضة عرض صحي لأمراض باطنية، وفيما يخص أمراض الفم فهي:

قلة نظافة الفم وتراكم البكتيريا و الجراثيم.

وجود التهابات في اللسان أو اللثة.

تفاقم حالات تسوس الأسنان وتضررها بشكل كبير.

تآكل الأسنان وضعفها.

وجود أكياس قيح تحت الأسنان بسبب كثرة الالتهابات.

جفاف الفم وقلة اللعاب.

حساسية الأسنان تسبب حموضة الفم عند تناول بعض الأطعمة المسببة للحساسية.

الإفراط في التدخين.

الإصابة بالإرتجاع المريئي، وذلك يضر الأسنان ويؤثر عليها ويسبب حموضة الفم.

تضرر الأسنان بسبب سوء التغذية.

أما فيما يخص الأسباب الأخرى و التي ترتبط بالأمراض المعوية، وبعد الكشف الطبي، نوجه المريض إلى عمل فحوصات طبية تكشف عن:

التسمم الغذائي.

أمراض المعدة و الأمعاء.

اضطرابات الجهاز الإخراجي كالإسهال أو الإمساك.

الاضطرابات النفسية في بعض الحالات.

بعض الأدوية يمكن أن تكون حموضة الفم أعد تأثيراتها الجانبية.

علاج حموضة الفم:

فيما يخص جانب طب الإسنان فننصح بالآتي:

الخضوع لعلاج أمراض الفم فور الإصابة بها.

التوقف عن التدخين.

إتباع نظام غذائي صحي.

شرب الماء الكافي.

العناية بنظافة الفم و الأسنان واللسان واللثة.

مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري لفحص أي مشكلات في الفم وتفاجي تفاقم أمراض الفم.

أما في حال الأمراض المعوية التي تسبب حموضة الفم فننصح بزيارة الطبيب المختص، خاصة أن حموضة الفم في هذه لحالة ستكون أحد مجموعة من الأعراض الأخرى التي تدل على وجود مرض معوي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.