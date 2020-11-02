هل مرض البهاق معدي ام لا، مسألة تبرز للعلن مع ظهور العديد من الشخصيات الاجتماعية والفنانين وعامة الناس المصابين بهذا المرض الجلدي وحديثهم عن معاناتهم مع المرض.

ويأتي هذا التساؤل من منطلق تخوف الكثيرين من الاحتكاك بمرضى البهاق او حتى مصافحتهم، خشية الاصابة بالمرض. وهو ما يولَد مشكلة نفسية اضافية لمرضى البهاق، فضلاً عن التعب الجسدي الذي يخلَفه المرض عليهم نتيجة عدم تناسق لون الجلد لديهم كما الاشخاص العاديين.

والحقيقة ان مرض البهاق ليس معدياً كما يظن البعض، وهو ما أكدته الدكتورة وفاء علم الدين، استشارية الامراض الجلدية لموقع "الكونسلتو" موضحة ان البهاق هو مرض من امراض المناعة الذاتية، والتي يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا الميلانين المسؤولة عن صبغة الجلد ويعمد لتكسيرها ما يسبب ظهور لون الجلد المتباين بين اللون الطبيعي واللون الأبيض.

فما هو مرض البهاق، وما دوت الخليج اسبابه وكيف يمكن علاجه والتعامل معه؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما هو مرض البهاق

بحسب موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الصحية، فإن البهاق او البرص هو مرض مكتسب عرضه الوحيد حدوث بقع فاتحة اللون على الجلد.

وتصل نسبة انتشار المرض الى 1% فقط من مجموع السكان في العالم، دون اية علاقة بجنس او أصل. كما ان مرض البهاق يبدأ عند سن 20 لدى اكثر من 50% من المصابين به.

وكما أوردنا سابقاً، فإن مرض البهاق مرتبط بعملية مناعة ذاتية، نظراً لترافقه مع العديد من الأمراض الأخرى ذات الخلفية المناعية الذاتية.

يكون البهاق أكثر وضوحًا لدى أصحاب الجلد الغامق بسبب تباين الألوان. ويبدأ البهاق عادة في منطقة مكشوفة من الجسم بعد التعرض لسفعة شمس في الربيع أو إصابة. كما تختلف الإصابات في حجمها لتتفاوت بين مليمترات قليلة إلى مساحات واسعة، وتكون الحدود حادة مع أطراف مفرطة اللون.

لا يترافق البهاق مع أي اضطراب آخر، لكن من الجائز حدوثه نتيجة اضطراب انفعالي مع انه لا يوجد إثبات كافي على أن البهاق يعود إلى عامل نفسي، كما أنه لا يوجد أي أساس للافتراض بأن البهاق يترافق مع عملية سرطانية كامنة.

اعراض البهاق

إن ابرز اعراض مرض البهاق دوت الخليج التالية:

• بقع فاتحة اللون تميل للأبيض كالحليب.

• قد تظهر اعراض البهاق في أي مكان في الجسم، لكنها في الغالب تظهر في بداية المرض في محجر العين، وفي الركب، أو قد تظهر في مناطق احتكاك أخرى، ويكون انتشارها عادة متماثلاً.

ومع التقدم بالسن، يظهر البهاق بشكل واضح في الوجه وعلى ظهر اليد. وتكون الإصابة ثابتة لفترة معينة، لتتقدم ببطء مع الوقت، لكنها تبقى أحيانًا إصابة موضعية أو فرعية، أو موجودة في مناطق عدة (البهاق العام أو المنتشر) .

وقد تظهر أحياناً، هالة فاتحة اللون حول شامة في الجسم، وتبدأ اعراض البهاق المميزة بالظهور عند تزايد هذه الهالات.

علاج مرض البهاق

تقول د. علم الدين أنه بما ان البهاق هو مرض يحدث نتيجة تكسر خلايا الميلانين المسؤولة عن صبغة الجلد، فإن العلاج يعتمد على تنشيط هذه الخلايا في المقام الاول.

ويحدث هذا العلاج بالطرق التالية:

• الحقن والحبوب المنشطة للصبغة.

• الكريمات على أن يتم دهنها مع التعرض للشمس في أوقات الشروق والغروب، وهو ما يؤدي إلى التفاعل مع أشعة الشمس والاشعة فوق البنفسجية ما يساعد على تكوين الصبغة.

• جلسات الليزر.

• وصف أدوية وفيتامينات مضادة للأكسدة لتحارب الشوارد الحرة التي تعمل على تكسير خلايا الصبغة.

• الجراحات التجميلية.

ويبقى ان الشرط الأساسي لإرضاء المريض وعلاج البهاق لديه، يكون بإرشاده عن طبيعة المرض، وتوضيح سيره وتهدئة المريض حول الحالة التجميلية، مع عرض إمكانيات علاج البهاق المختلفة.