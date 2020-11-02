تنعيم الشعر بوصفات طبيعية منزلية بسيطة في 7 أيام ولاحظي الفرق

تنعيم الشعر بوصفات طبيعية هو أهم ما يشغل تفكير جميع الفتيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن الشعر يعتبر هو أهم مظهر جمالي طبيعي تعتمد عليه النساء، كما تهتم السيدات بعلاج قشرة الشعر ومنهن من يهتم بطول الشعر ونعومته أكثر من المعتاد نتيجة حالات التقصف الشديد التي تواجهها لأسباب عديدة.وصفات طبيعية لتنعيم الشعر
قد تواجه بعض الفتيات مشكلة الشعر الخفيف وعدم وجود قدرة على تكثيفه وتتمنى أن يصبح ثقيل مثل ذيل الحصان، أما تنعيم الشعر فهو أمر بسيط يمكن علاجه على فترة طويلة ولكن ستلاحظين الفرق فقط في خلال 7 أيام عن طريق بعض الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وهي:
- وصفة البيض لتنعيم الشعر: تحضير وعاء متوسط الحجم ثم وضع بيضتين مع 3 ملاعق من زيت اللوز مع نصف كوب من الزبادي مع التقليب جيداً حتى تمتزج المكونات وتصبح ذو قوام متجانس، يتم وضع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس ببطء ثم تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام أو كيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة، غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو الطبي مع تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
- وصفة الموز لتنعيم الشعر: وصفة الموز هي اسرع وصفة لتنعيم الشعر في وقت قياسي بنتيجة يتم ملاحظتها سريعا، تحضير ثمرتين من الموز وهرسهم في إناء صغير ثم إضافة معلقتين من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من عسل النحل، يتم خلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ذو شكل رغوي و يتم دهن الشعر بهذا لخليط من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعة ثم غسله بالماء البارد و الشامبو الطبي، يتم تكرار هذه لوصفة مرة وجدة أسبوعياً لمدة شهرين بشكل منتظم.
- وصفة المايونيز لفرد وتنعيم الشعر: يمكن استخدام هذه الوصفة أيضاً من أجل تطويل الشعر نتيجة لكثرة المكونات بها التي تساعد على العديد من العمليات، وضع ثلاثة ملاعق كبيرة من المايونيز وثلاثة ملاعق من الأفوكادو المهروس مع ثلاثة ملاعق من زيت اللوز، خلط جميع المكونات المذكورة بشكل جيداً وعد التغيير في المقادير حتى يصبح الخليط متجانس ودهنه من الجذور حتى نهاية الأطراف، يتم ترك الشعر لمدة نصف ساعة مغطى بواسطة قبعة الاستحمام ثم يغسل بالماء البارد والشامبو وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً لمدة شهر.
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