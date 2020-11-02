تخلصوا من الشيب في 10 دقائق فقط بأبسط المكونات الموجودة في كل منزل

التخلص من الشيب الأمر الذي يراه الكثير أنه صعباً بل مؤرقاً لما يحتاج له الشخص في إخفائه، نظراً لأن ظهور الشعر الأبيض يعطي مظهراً أكبر في العمر حتى في ريعان الشباب، لذا البعض يقومون بعمل الصبغات لكي يعيدون اللون الطبيعي للشعر ويظهرون بمظهر جذاب خاصة للنساء اللواتي تفضلن دائما أن تكون جميلة وصغيرة في العمر مهماً كبرت، فالاعتناء بالنفس والمظهر أمراً جميلاً فيجب على جميع الناس الاهتمام بالصحة والشكل العام أيضاً، أما عن اخفاء الشيب فهو سهل جداً تستطيعون التخلص منه في غضون عشرة دقائق قبل الخروج من المنزل بل سيصبح الشعر قوياً وجميلاً لأن استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي على مغذيات تتغلغل في بصيلات الشعر وتعالج مشاكله، وهنا نكون قد قمنا بعلاج عدة مشاكل للشعر.التخلص من الشيب
هناك مواد عديدة بها مادة صابغة و ملونات طبيعية تدخل في الكثير من الأكلات ومنها تستخدم كمشروبات مثل الشاي والقهوة والنسكافيه والكركم والكاكاو الخام، قد يكون الأمر غريباً نوعاً ما، لكن حقيقي النتائج ممتازة وفق لتجارب الكثير من الناس مع نصائح خبراء الطب البديل والتجميل، أن هذه المواد تعمل على الٌصلاح مع العلاج في آن واحد فالقهوة مثلاً هي والشاي بهما مضادات لأكسدة عالية تمنع تساقط الشعر تزيد من طوله تخلصكم من قشرة الرأس وتقوي البصيلات وفي نفس الوقت يقومان بصبغ الشعر باللون البني الغامق يستمر لأكثر من أسبوع، ومع الوقت يطول اللون كل مرة.علاج الشيب بمواد طبيعية
للتخلص من الشعر الأبيض بطرق آمنة يمكنكم اتباع الآتي:-
- للشعر الغامق صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه وذلك عن طريق غلي كمية من الشاي أو القهوة أو الإثنين معاً وتمشيط الشعر بالمزيج أو يوضع بواسطة فرشاة ثم يمشط ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء فقط.
- للشعر الفاتح صبغ الشعر باللون البني الفاتح بواسطة 3 ملاعق كبيرة الكاكاو الخام مخلوطاً بالنسكافيه مع النشا والماء ويوضع المزيج على نار هادئة حتى يصير متجانساً يوضع على شعر نظيف ويترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات ثم يشطف بالماء.
- صبغ الشعر بالكركم للشعر الفاتح :- وهو يضاف إلى النشا أو يخلط كركم وماء فقط ويوضع على الشعر، لكي تحصلوا على لون هادئ بغير لون الكركم القوي عن طريق إضافة ملعقة كاكاو كبيرة فـ يتغير اللون إلى الأشقر الغامق، ومع إضافة مغلي البابونج مع الكركم يعطي لون شعر أصفر ذهبي فاتح.
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