خلطة البشاميل الجاهزة لتحضير أشهى وأسرع الأكلات في دقائق

خلطة البشاميل الجاهزة من أشهى الخلطات التي توفر لكي الوقت والجهد، ويمكنك استخدامها في العديد من الأكلات الشهية والسريعة، إذا كنتي لا تملكين الوقت الكافي للوقوف في المطبخ وفي نفس الوقت تريدين تحضير أشهى الأكلات لأفراد أسرتك، نقدم لكي في هذا المقال الحل السريع وهو صوص البشاميل الجاهز الذي يمكنك استخدامه في عمل المعكرونة، والكوسة، واللازانيا، وغيرهم وبدون الحاجة للطريقة التقليدية لعمل صوص البشاميل، لذلك تابعي معنا.

مكونات خلطة البشاميل الجاهزة

توجد خلطة البشاميل الجاهزة في السوق على هيئة بودر أو سائلة، بالنسبة للخلطة السائلة يمكن استخدامها مباشرة، أما البودر يمكنك تحضيرها بمكونين فقط كالتالي:

مغلف من خلطة البشاميل البودر أي نوع تفضلين.

لتر من الحليب السائل.

طريقة عمل البشاميل السريع

يمكنك تحضير خلطة البشاميل الجاهزة بمكونين فقط دون الحاجة لاستخدام الطحين أو الزبدة وفي دقائق كالتالي:

قومي بخلط مكونات مغلف البشاميل البودر مع لتر من الحليب السائل في وعاء، مع التقليب الجيد حتى يمتزج الخليط. ضعي الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، وحتى يصبح القوام متماسك نوعاً ما، ثم ترفع من على النار وتصبح الخلطة جاهزة للاستخدام في العديد من الأكلات اللذيذة. يمكنك إضافة نوع من الجبن الموتزاريلا أو الجبن الكريمي إلى البشاميل وهو على النار، سوف تعطي مذاق رائع.

أفضل بشاميل جاهز

يعد البشاميل الجاهز السائل من أفضل أنواع البشاميل الجاهز ولا يحتاج لمكونات أخرى لتحضيره، فقط قومي بإضافته إلى الوصفة فيطهو معها في الفرن، وإذا كانت الوصفة لا تحتاج إلى الدخول إلى الفرن، قومي بتسخين البشاميل السائل قليلاً قبل استخدامه، اقرأ أيضاً عن ” طريقة عمل كيكة بدون بيض وقولي وداعاً لزفارة البيض“.

طرق استخدام خلطة البشاميل الجاهزة

يمكن استخدام صلصة البشاميل الجاهز كمكون رئيسي في العديد من الأكلات اللذيذة سواء التقليدية أو غير التقليدية كالتالي:

كمكون رئيسي في عمل أنواع عديدة من المعكرونة، مثل صينية المعكرونة بالبشاميل في الفرن، و معكرونة بالصوص الأبيض والجبن، ونجرسكو بالدجاج. يمكن استخدامه مع الخضار، مثل صينية كوسة بالبشاميل في الفرن، وقرنبيط بالبشاميل، ومسقعة بالبشاميل، وصينية دجاج بالبطاطس بالبشاميل. تعطي مذاق كريمي رائع عند استخدامها في تحضير أنواع عديدة من الشورب، مثل شوربة الدجاج والفطر، شوربة السي فود.

معكرونة بصلصة البشاميل الجاهزة

من المعروف أن المعكرونة من أسرع وأخف الأطباق الرئيسية التي تلجأ إليها ربات البيوت لتحضيرها لتوفير الوقت والجهد، ولما لها من مذاق لذيذ يحبه الأطفال والكبار، ويمكنك استخدام خلطة البشاميل الجاهزة في تحضير أنواع مختلفة من المعكرونة، سواء كانت في الفرن أو كوجبة سريعة مثل وجبة العشاء، يمكنك فقط وضع صوص البشاميل الجاهز على المعكرونة المسلوقة وقدميها لعائلتك، اقرأ أيضاً ” طريقة رز كنتاكي الأصلي بالخلطة السرية مثل المطاعم “.

وبذلك نكون قد قدمنا لكي سيدتي أسهل وأسرع طريقة لتحضير صوص البشاميل الجاهز، وجميع الأطباق الرئيسية التي يدخل في تحضيرها، استخدميه الآن وسوف تكون النتيجة مبهرة.