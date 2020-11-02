ما هو طول النظر الشيخوخي وكيف يمكن معالجته

قد تكون المعاناة من صعوبة التركيز على الأشياء القريبة، خاصة بالنسبة للأشخاص في الأربعينات والخمسينات من عمرهم، علامة رئيسية على الإصابة بطول النظر الشيخوخي.

وبحسب الدكتور أفيناش جوربكساني، استشاري جراحة طب العيون لالتهاب القزحية وأمراض الشبكية وجراحة الساد في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، يعد طول النظر الشيخوخي من الحالات التي تؤثر على كثير من الأشخاص، وتزداد سوء مع التقدم بالسن.



ويضيف د. أفيناش عندما نكون في أعمار صغيرة، تكون العدسة البلورية، وهي الجزء المسؤول عن قدر كبير من تركيز قوة العينين، مرنة ما يسمح للعضلات داخل العين بالتحكم فيها. وعندما تتحكم العضلات بالعدسة، يحدث انعكاس يسمح للعدسة بتغيير سمكها، وبالتالي تضبط قوة العدسة بحيث يمكنها تركيز النظر على مسافات مختلفة.



ولكن مع تقدمنا في العمر، تصبح العدسة أكثر صلابة وقساوة، وبالتالي يصبح من الصعب على العضلات التعامل مع العدسة.

وعندما يحدث هذا الأمر، تفقد العين قدرتها على تركيز الضوء في شبكية العين بكفاءة. ونتيجة لذلك، تتعرض العين لصعوبة في التركيز، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية على مسافة قريبة.

وعلى الصعيد العالمي، يستمر انتشار طول النظر الشيخوخي في الازدياد، ووفقاً ل Jama Ophthalmology، فقد عانى حوالي 1.04 مليار شخص من طول النظر الشيخوخي على مستوى العالم في عام 2015، وتوقع المعهد الوطني للعيون ارتفاع هذا الرقم إلى 1.37 مليار في الاشهر المتبقية من هذا العام.

كيف يحدث طول النظر الشيخوخي؟

وفقاً للدكتور أفيناش، يتطور طول النظر الشيخوخي بمرور الوقت. ومن أولى علامات هذه الحالة، الحاجة إلى وضع الأشياء بعيداً أو زيادة حجم الشاشات الرقمية لعرضها.

في حين أن هذا قد يكون حلاً قصير المدى، فإن الحاجة إلى النظارات لأداء الأنشطة اليومية تصبح واضحة في النهاية.

وتعمل العدسة الزجاجية كمكبر يمكن استخدامه للرؤية القريبة عندما يكون لدى المريض بعد نظر قوي. وبدلاً من ذلك، يمكن إضافة العدسات المكبرة إلى نظارات تصحيح الرؤية البعيدة لتوفير تصحيح الرؤية المزدوجة.

علاج طول النظر الشيخوخي

يقول د. أفيناش ان تصحيح طول النظر الشيخوخي تم بالنظارات لفترة طويلة، لكن الاشخاص الذين لا يرغبون بارتداء النظارات يمكنهم اختيار العلاجات الجراحية التالية:

• جراحة الرؤية الأحادية: وتحقق هذه الجراحة التي يتم إجراؤها عن طريق الليزر أو زراعة العدسات داخل العين، نسبة نجاح عالية بشكل ملحوظ تبلغ 92.5٪ في تصحيح طول النظر الشيخوخي.

وتعتمد التقنية على نظام المجهر، وهي تمثل قدرة الدماغ على معالجة الصور من كل عين على حدا لإنشاء صورة واحدة، لضبط رؤية المريض.

وأثناء العملية، يضبط الجراح عين واحدة للرؤية عن بعد والعين الأخرى للرؤية القريبة. وعندما يتكيف النظام البصري للمريض مع هذا التغيير، تدمج العينان كلتا الصورتين معاً لتزويد المريض برؤية مصححة.



• العدسات متعددة البؤر داخل العين: وتزرع داخل العين بعد إزالة العدسة الطبيعية من خلال عملية جراحية تُعرف باسم تبادل العدسة الانكسارية.

والعدسات متعددة البؤر داخل العين لها تدرجات مختلفة تسمح للمرضى برؤية بعيدة ومتوسطة وقريبة دون نظارات، وهذا ما يتيح لهم استقلالية مذهلة عند القيادة أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتب أو شاشة الكمبيوتر. وعادة يتم تنفيذ هذه العملية في كلتا العينين، كما يمكن أيضاً زرع عدسات متعددة البؤر لدى مرضى الساد.



في جميع الحالات، يعتمد خيار العلاج الذي يختاره المرضى على العمر وصحة العين الحالية والقوة البصرية. لذلك، ينصح د. أفيناش كل مريض بالتشاور مع طبيب العيون لمعرفة الخيار الأمثل بالنسبة له.