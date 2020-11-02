دراسة: ما العلاقة بين الاكتئاب والسكتة الدماغية

الأمراض والاضطرابات النفسية أكدت الدراسات والأبحاث الطبية خلال السنوات الأخيرة أنها تؤثر بشكل كبير ومباشر على الصحة العامة، وتلعب درورًا رئيسيًا في الإصابة بكثير من الأمراض، وفي تأكيد على ذلك هاهي دراسة جديدة ترتبط بين الاكتئاب و السكتة الدماغية.

الاكتئاب والسكتة الدماغية:

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض اكتئاب متعددة لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا للنتائج المنشورة مؤخرًا في مجلة علم الأعصاب، حيث أظهرت الدراسة التي قادها باحثون في جامعة ألاباما الأمريكية أن الأفراد الذين سجلوا درجات أعلى في اختبار مصمم لقياس أعراض الاكتئاب لديهم مخاطر أعلى للسكتة الدماغية من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل.

تفاصيل الدراسة:

وفقاً لموقع "نيوز ميديكال" اشتملت الدراسة على 9529 مشاركًا من ذوى البشرة السمراء و 14516 مشاركًا من البيض غير مصابين بالسكتة الدماغية ، تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر، وتم تقييم أعراض الاكتئاب باستخدام الإصدار المكون من أربعة عناصر لمقياس الاكتئاب التابع لمركز الدراسات الوبائية، والمعروف باسم CES-D-4 ، والذي تم إعطاؤه أثناء التقييم الأساسي لكل مشارك.

يقوم المقياس المكون من أربعة عناصر بتقييم مجموعة فرعية من الأعراض ويقيم عدد المرات التي شعر فيها المستجيبون بالاكتئاب أو الحزن أو الوحدة أو نوبات البكاء.

نتيجة الدراسة:

كانت هناك 1،262 سكتة دماغية على مدى متابعة متوسطها تسع سنوات بين مجموعة الدراسة مقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون من أعراض الاكتئاب، فإن المشاركين الذين حصلوا على درجات CES-D-4 من 1 إلى 3 زاد لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 39 % بعد التعديل الديموغرافي.

المشاركون الذين حصلوا على درجات CES-D-4 لأكثر من أربعة تعرضوا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 54٪ بعد التعديل الديموغرافي.

وقالت فرجينيا هوارد، أستاذة في قسم علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة أبهاوس وكبيرة مؤلفي البحث "هناك عدد من عوامل الخطر المعروفة للسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب؛ لكننا بدأنا نفهم أن هناك عوامل خطر غير تقليدية أيضًا، وأن ظهور أعراض الاكتئاب يلوح في الأفق في تلك القائمة، لذا يجب الاهتمام بها للوقاية من السكتة الدماغية."