كيكة ديسباسيتو البرازيلية الأصلية مع صوص الشوكولاتة اللذيذ

انتشرت في الآونة الأخيرة وصفة كيكة ديسباسيتو البرازيلية، وأصبحت تقدم في العديد من المطاعم والكافيهات وقد لقيت قبولاً كبيراً وأصبح الكثير يبحث عن طريقة لعملها في المنزل، خاصةً وأن وصفات الكيك محببة للجميع وسهلة التحضير في المنزل ومكوناتها متوفرة في البيوت، ولأنني أسعى دائماً لتقديم الوصفات الأفضل لكم من خلال موقعنا ثقفني اخترت لكم هذه الوصفة وهي الوصفة الأصلية لعمل كيكة ديسباسيتو البرازيلية.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

4 ثمرة جزر صغيرة الحجم ومبشورين.

3 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب سكر.

كوب زيت نباتي نوع فاخر.

علبة حليب محلى مكثف.

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة زبدة.

علبة قشطة حوالي 170 جرام.

قطع شوكولاتة (chocolate chips).

في البداية يتم خلط المكونات الجافة مع بعضهم في إناء وهي الدقيق المنخول ورشة الملح والبيكنج بودر.

وفي الخلاط نخلط على أعلى سرعة كل من البيض والفانيليا والسكر لمدة دقيقتين، بعد ذلك يتم إضافة الزيت والجزر المبشور مع استمرار الخفق على السرعة العالية.

نقوم بإضافة الخليط السائل على المكونات الجافة مع التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر 4 قوالب من قوالب الديسباسيتو المعروفة ونضع خليط كيكة ديسباسيتو البرازيلية في القوالب بحيث تملأ كمية خليط الكيك حوالي ثلث القالب، كما يمكن وضع كل الكمية في صينية واحدة كبيرة حسب الرغبة.

توضع القوالب على صينية فرن وتوضع في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة في الرف الأوسط حوالي نصف ساعة وتخرج من الفرن عند تمام النضج.

لتحضير صوص الشوكولاتة نضع الحليب المحلى المكثف في إناء ونضيف إليه الكاكاو الخام والزبدة والقشطة، ثم يوضع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كثيف ويفضل خفقه في النهاية باستخدام (hand blinder) للتخلص من وجود أي تكتلات.

تترك كيكة ديسباسيتو تبرد قليلاً ثم يتم إضافة صوص الشوكولاتة إليها وأخيراً يتم إضافة قطع (chocolate chips) وتقدم وبالهناء والشفاء.