خلطة البشاميل الجاهزة لعمل المعكرونة البشاميل على أصولها

خلطة البشاميل الجاهزة توفر لكي الوقت والجهد عند طهي المعكرونة بالبشاميل، حيث أن صوص البشاميل الأبيض يعتبر من أروع وألذ الصوصات التي تدخل في طهي العديد من الأطباق الرئيسية، ومن أهم هذه الأطباق المعكرونة بالبشاميل التي يحبها الجميع، ويمكن تقديمها على سفرتك كطبق رئيسي في العزائم والمناسبات، وسوف نتطرق لشرح كيفية عمل المعكرونة بالبشاميل الجاهز في أقل وقت وبأقل جهد.

مكونات المعكرونة باستخدام خلطة البشاميل الجاهزة

يساعدك صوص البشاميل الجاهز في تحضير المعكرونة بالبشاميل بأقل مكونات دون الحاجة إلى استخدام الزبدة والطحين في عمل البشاميل، ومكونات تتوفر جميعها في مطبخك كالتالي:

مغلف بشاميل جاهز بودر أو سائل كما تفضلين. لتر حليب سائل. كيلو معكرونة أقلام. نصف كيلو من اللحم المفروم. 1 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت. 2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة إلى قطع ناعمة. 1 حبة طماطم متوسطة الحجم مبشورة ومنزوع منها القشر. 2 ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة. توابل ” جوزة الطيب المبشورة، ملح، فلفل أسمر، بصل بودر، ثوم بودر، قرفة”. جبن موتزاريلا مبشورة للوجه.

طريقة عمل خلطة البشاميل الجاهزة

يمكنك تحضير خلطة البشاميل الجاهزة باستخدام الحليب السائل فقط في دقائق، إذا كانت من النوع البودر، أما إذا كانت سائلة يمكن استخدامها مباشرة و تستكمل سواها مع المعكرونة في الفرن.

طريقة عمل اللحمة المفرومة المعصجة

تعد اللحمة المفرومة من ألذ المكونات التي تعطي المعكرونة مذاق مميز، لا تستغرق وقت كبير في طهيها مثل خلطة البشاميل الجاهزة، يمكن تحضيرها كالتالي:

ضعي الزبدة والزيت في طاسة على النار، اتركيها حتى تسخن.

قومي بوضع اللحم المفروم مع التقليب، حتى يتغير لون اللحم.

قومي بإضافة البصل المفروم والثوم المقطع، مع التقليب المستمر.

يتم إضافة التوابل.

قومي بإضافة الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم.

يترك اللحم على النار حتى تمام النضج.

إذا كنت من محبي اللحم يمكنك عمل حنيذ اللحم الشهي في المنزل بأسهل الطرق.

كيفية عمل مكرونة بشاميل بالبشاميل الجاهز

يمكن تحضير المعكرونة باستخدام خلطة البشاميل الجاهزة في دقائق بالخطوات التالية:

قومي بسلق المعكرونة ثم تصفيتها من الماء جيداً. قومي بوضع المعكرونة وجزء من البشاميل في وعاء كبير مع التقليب، حتى يمتزج الخليط. احضري صينية مدهونة بالزبدة بمقاس مناسب لكمية المعكرونة. قومي بتقسيم كمية المعكرونة إلى كميتين متساويتين. قومي بوضع الطبقة الأولى، وهي نصف كمية المعكرونة. ثم الطبقة الثانية، وهي اللحم المفروم المعصج. ثم الطبقة الأخيرة، وهي النصف الآخر من المعكرونة. قومي بوضع باقي كمية البشاميل على الوجه، والجبن المبشور حسب الرغبة. قومي بإدخال الصينية إلى الفرن وانتظري حتى تمام النضج. تترك لتبرد قليلاً، وبذلك تصبح المعكرونة جاهزة للتقديم. تجنبنا استخدام البيض في الوصفة، إذا كنتي لا تفضلين استخدام البيض يمكنك عمل كيكة بدون بيض وقولي وداعاً لزفارة البيض.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن جميع تفاصيل طهي المعكرونة البشاميل بأسهل طريقة، دون الحاجة لمكونات كثيرة وبمذاق رائع، جربي الوصفة وابهري عائلتك وضيوفك.