دراسة: فوائد التوابل في الوقاية من الالتهابات

التوابل و البهارات ليست مجرد منكهات للأطعمة والمأكولات، بل لها عدد من الفوائد الصحية على الجسم ككل، والتي أكدت عليها كثير من الدراسات الطبية الحديثة، هذا بالإضافة إلى أنها كانت تستخدم منذ القدم في العلاجات الشعبية، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة مهمة للتوابل وهي:

التوابل و التأثير على الدهون:

في دراسة تغذية عشوائية مضبوطة، وجد الباحثون أنه عندما تناول المشاركون وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات مع إضافة 6 جرامات من مزيج التوابل (الريحان، والفلفل الأسود، والقرفة، والكزبرة، والكمون، والزنجبيل، والبقدونس والفلفل الأحمر، وإكليل الجبل، والزعتر، والكركم)، كان لدى المشاركين علامات التهاب أقل مقارنة بالوقت الذي تناولوا فيه وجبة تحتوي على توابل أقل أو بدون توابل.

وقالت كوني روجرز الباحثة في الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية العالمية، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "إذا كانت التوابل لذيذة بالنسبة لك، فقد تكون طريقة لجعل وجبة غنية بالدهون أو عالية الكربوهيدرات أكثر صحة.

نتيجة الدراسة:

وفقًا للباحثين، ربطت الأبحاث السابقة مجموعة متنوعة من التوابل المختلفة، مثل الزنجبيل والكركم، بخصائصها المضادة للالتهابات، في الدراسة الحالية، قام الباحثون بتجنيد 12 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40 و 65عاما، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وعامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، بترتيب عشوائي، تناول كل مشارك 3 وجبات غنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات في 3 أيام منفصلة: واحدة بدون توابل، وواحدة تحتوي على جرامين من مزيج التوابل، وواحدة تحتوي على 6 جرامات من مزيج التوابل. وسحب الباحثون عينات دم قبل كل وجبة، وبعدها كل ساعة لمدة أربع ساعات لقياس مؤشرات الالتهاب.

قالت روجرز: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء تجربة على خلايا الدم البيضاء وحفزناها لجعل الخلايا تستجيب لمحفز التهابي، على غرار ما سيحدث أثناء محاربة جسمك للعدوى، موضحا أن هذا مهم لأنه يمثل ما سيحدث في الجسم، مضيفا بأن الخلايا ستواجه مسببات الأمراض وتنتج السيتوكينات الالتهابية، بعد تحليل البيانات، أظهرت النتائج أن السيتوكينات الالتهابية انخفضت بعد الوجبة التي تحتوي على 6جرامات من البهارات مقارنة بالوجبة التي تحتوي على جرامين من البهارات أو بدون توابل.