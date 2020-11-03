عدم التحكم في البول عند النساء اسبابه وطرق علاجه

عديدة دوت الخليج المشاكل الصحية التي تعاني منها النساء على وجه الخصوص، أو تكون أكثر حدة عند المرأة منها عند الرجل، وسلس البول هو أحد هذه المشاكل.

ويعد سلس البول او عدم التحكم في البول عند النساء، من اكثر الأمور الصحية المزعجة للمرأة كونها تسبب لها الإحراج أمام الآخرين، وتعرَضها لمواقف السخرية او الخوف من الخروج من المنزل نظراً لعدم قدرتها على التحكم بالبول.

إلا أن عدم التحكم بالبول مشكلة يمكن علاجها في حال معرفة الاسباب وراءها، وهو ما نستعرضه سوياً اليوم وصولاً الى كيفية علاج هذه الاسباب.

اسباب عدم التحكم في البول عند النساء

بداية، لا بد من التنويه الى ان سلس البول عند المرأة له أنواع مختلفة، بحسب المسبب له.

ويمكن تلخيص عدم التحكم في البول عند المرأة بأنه ناتج عن حدوث مشاكل في العضلات والاعصاب المسؤولة عن عمل المثانة. وتعاني النساء أكثر من الرجال من مشكلة عدم التحكم في البول بسبب تأثير الجهاز التناسلي على الجهاز البولي وتأثر المثانة بعوامل مختلفة مثل الحمل والولادة والدورة الشهرية.

وانواع سلس البول عند النساء دوت الخليج التالية:

• سلس البول الإجهادي: وهو الاكثر شيوعاً عند النساء، ويحدث نتية الضحك الشديد او السعال او العطس، او بسبب التغيرات الجسدية مثل الحمل ما يزيد الضغط على المثانة وخروج البول بطريقة لاإرادية.

وتزداد مشكلة عدم التحكم في البول عند النساء في الاسبوع الذي يسبق نزول الدورة الشهرية وكذلك عند بلوغ سن الأربعين نتيجة انخفاض مستوى هرمون الإستروجين في هذه الاوقات، ما يؤدي إلى ضعف عضلات المثانة وزيادة المشكلة سوءًا.

• سلس البول الإلحاحي: وهو نتيجة حدوث إلحاح شديد ومفاجئ للتبول دون أي سبب واضح، يجعل المرأة غير قادرة على التحكم بنفسها والتعرض لسلس البول.

وقد يكون سلس البول الإلحاحي ناجماً عن وجود اضطراب في تقلصات عضلة المثانة، كما قد يكون السبب عصبياً أحيانًا وله علاقة بالأعصاب المسؤولة عن المثانة وعملية التبول.

يمكن لسلس البول الإلحاحي أن يحصل نتيجة اسباب عدة، منها تناول مدرات البول، والتوتر، ومرض السكري غير المنتظم، وفرط نشاط الغدة الدرقية أو الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون، والتصلب اللويحي، والزهايمر أو السكتة الدماغية.

• سلس البول الوظيفي: ويحصل بسبب عدم القدرة على الوصول للحمام في الوقت المناسب. وقد تتسبب بعض الامراض بسلس البول الوظيفي، مثل الزهايمر، والتهاب المفاصل الشديد، والشلل أو الاصابات التي تعيق الحركة.

• سلس البول الفيضي: تتعرض المرأة لهذا النوع من سلس البول نتيجة عدم قدرة المثانة على التفريغ الكامل للبول، ما يؤدي لامتلاء المثانة بشكل سريع. ويسبب ضعف عضلات المثانة الناجم عن الإصابة ببعض الأمراض أو انغلاق فتحة الإحليل الناتج عن الأورام أو الحصى، إلى عدم القدرة على التحكم في البول عند النساء أحيانًا.

ومن الاسباب الأخرى وراء عدم التحكم في البول عند النساء:

• السمنة المفرطة.

• الامساك.

• تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين.

• الالتهابات وعدوى المسالك البولية.

• إجراء العمليات الجراحية التي تؤثر على الجهاز البولي.

كيفية علاج عدم التحكم في البول عند النساء

يرتكز علاج هذه المشكلة المحرجة على عوامل عدة، ابرزها السن والصحة، ونوع السلس البولي وشدته، اضافة لوجود بعض الامراض وتناول بعض الادوية.

وأبرز انواع العلاجات التي يتم اعتمادها لمشاكل عدم التحكم في البول عند النساء دوت الخليج:

• العلاجات السلوكية والتمارين: من خلال تعويد الجسد على الالتزام بفترات محددة ومنظمة في الذهاب إلى الحمام وتفريغ المثانة لتجنب امتلائها وحدوث السلس البولي. وينصح الاطباء بضرورة اللجوء لممارسة بعض التمارين الرياضية مثل تمارين كيجل، والارتجاع البيولوجي التي تساعد على تقوية عضلات الحوض والمثانة وتخفيف المشكلة.

• تجنب تناول الكافيين بكثرة.

• تناول بعض الادوية التي تحد من مشكلة عدم التحكم في البول مثل أدوية مضادات الكولين أو الإستروجين المهبلي.

• استخدام الكعكة المهبلية، وهي أداة أو حلقة مطاطية يتم وضعها في المهبل وتعمل على تقليل الضغط على المثانة.

• استخدام حقن البوتوكس في المثانة أو التحفيز العصبي للمثانة.

• العمليات الجراحية.