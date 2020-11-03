فوائد الجمبري وأضراره

الجمبري أحد اشهر أنواع البحريات القشرية، ويعد من الأطعمة الصحية التي تحقق عدد من الفوائد لصحة الإنسان، بسبب احتوائه على كثير من العناصر الغذائية، إلا أنه ومن جانب آخر يمكن أن يكون الإفراط في تناوله خطر على الصحة، كما التالي:

أضرار الجمبري:

ذكر موقع :الاستشاري الطبي" بعض أضرار تناول الجمبري وهي:

الجمبري يحتوي على الزئبق والإفراط في تناوله يسبب التسمم ويؤثر على الرؤية وعلى صحة الجنين.

الجمبري يحتوي على البيورينات وهي ترتبط بالإصابة بمرض النقرس.

المأكولات البحرية بشكل عام ومنها الجمبري قد تتسبب بحدوث الحساسية.

فوائد الجمبري:

الجمبري غني بالمعادن، مثل الزنك، والسيلينيوم، التي تنظم العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم من خلال تنشيط الأنزيمات.

المعادن في الجمبري تقوي الجهاز المناعي وتعزز الطاقة.

الجمبري غني بمضادات الأكسدة التي يعرف عنها مقاومتها للأمراض السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا والرئة، والقولون والمستقيم.

الجمبري ينشط عمليات الأيض في الجسم.

الجمبري غني بفيتامين أ وفيتامين ب 12 وهي فيتامينات يعزز الدورة الدموية وخلايا الدم الحمراء، ومفيدة لصحة الأعصاب.

الجمبري من الأطعمة البروتينية التي تساعد على فقدان الوزن بسبب عملها على الإحساس بالشبع، كما أنها قليلة السعرات الحرارية.

الجمبري أحد المصادر الغنية بفيتامين د وهي فيتامين مهم للصحة العامة ككل.

الجمبري مصدر لليود الطبيعي، الذي ينظم عمل ونشاط الغدة الدرقية.

الفيتامينات المتعددة في الجمبري تحسن من صحة الجلد و البشرة.

الأوميغا 3 والمعادن في الجمبري مهمة للحفاظ على صحة القلب.

الفسفور في الجمبري يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال و النساء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.