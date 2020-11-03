ماهو مرض شرى البرد وما أعراضه

شرى البرد أو ما يسمى بحساسية البرد هو مرض جلدي تكثر الإصابة به في فصل الشتاء، ويصيب الكثيرين في مرحلة الشباب، وله أعراض عدة تتفاوت في حدتها تبعًا لصحة المريض ومدى قابلية جسده للإصابة بالأمراض الجلدية، ويصنفه الاطباء على أنه مرض شتوي خطير.

أسباب شرى البرد:

شرى البرد تعني الطفح الجلدي المؤقت ويحدث كنوبات متكررة، لم يحدد الطب السبب الرئيسي للإصابة بشرى البرد، ولكن هنالك عوامل وظروف مسببه له مثل:

حدوث نوبات من الإصابة مع دخول فصل الشتاء.

التعرض لتيرات الهواء البارد.

الاستحمام في الماء الساخن ومن ثم الخروج للهواء البارد.

السباحة في الماء البارد.

الظروف الجوية الرطبة.

أعراض شرى البرد:

ظهور طفح جلدي أحمر في المنطقة المعرضة للبرد.

زيادة الطفح الجلدي بعد تدفئة الجلد.

تورم اليدين في أثناء حمل الأجسام الباردة.

تورم الشفتين عند تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة.

في الحالات المتقدمة تورم يحدث تسارع في ضربات القلب.

يمكن أن يشمل التورم كافة مناطق الجسم.

تورم الشفتين والحلق بشكل كبير بحيث يسبب صعوبة التنفس.

التعرض للإغماء.

طرق الوقاية وعلاج شرى البرد:

شرى البرد كأي مرض جلدي تحسسي، علاجه يكون بالكريمات الطبية أو مضادات الهستامين، وتفادي الإصابة به و الوقاية منه مهم لتفادي مضاعفاته.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.