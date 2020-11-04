الكوابيس والأحلام المزعجة غالباظص بيكون سببها بشكل كبير هو الإجهاد والقلق والحرمان من النوم في اليوم اللي قب، وهي كمان بتسبب نفس المشكلات دي، ومعظم الأسباب الشائعة بتقول أنه لو أكلت حاجه تقيله بليل أو أكل فيه توابل أو اتفرجت علي فيلم رعب ده ممكن يكون بسبب في الكوابيس أو الأحلام المزعجة، لكن الحقيقة إن الكوابيس بتحصل بسبب أسباب كتيرة خارجة عن سيطرتنا، لكن فيه سلوكيات معينة ممكن تعزز اننا ننام بشكل أفضل ونحلم أحلام كويسة، أو على الأقل نحاول نبعد عن الكوابيس.. اعرفي معانا نصايح وأفكار مفيدة ازاي تحلمي أحلام أفضل خلال النوم وتتجنبي الكوابيس

نصايح وأفكار مفيدة ازاي تحلمي أحلام أفضل خلال النوم وتتجنبي الكوابيس

الأرق أو تأخر النوم بيكونوا من أهم الحالات الل بتسبب كوابيس بعد كده لما تيجي تنامي، في طرق عشان يساعدوكي تصفي بالك وتسترخي عشان تقدري تنامي زي انك تجربي تلعبي يوغا أو تمارين تهدئ الاعصاب، اشربي كوباية شاي منزوع الكافيين او اي نوع من الأعشاب، الاوضة يكون نورها هادئ، جربي تقري قصة قصيرة او رواية احداثها هادية مثلا.

3 طرق تانية للاسترخاء قبل النوم:

1- لما تيجي تتعشي أو تاكلي بليل بلاش تملي بطنك لحد التخمة ، وحاولي تنامي علي السرير قبل ماتحسي بالتعب حتي لو وراكي حاجات تعمليها وأفكار لبكره

2- جهزي نفسك للنوم بتمارين لليوغا اللي بتساعد علي الهدوء وتخلصك من قلق أو توتر

3- غالبا كل واحدة بيكون لها طقوس معينة او روتين قبل النوم مثلا غسلي اسنانك ووشك بالغسول والترطيب الليلي والعناية بنفسك كأنك بتتخلصي من أي أفكار تشغل عقلك.

إزاي تحسني من نوعية الأحلام اللي بتشوفيها وانتي نايمة؟

1- ركزي علي الحاجات اللي بتساعدك تهدي زي القراية او تتفرجي علي حاجات بتحبيها أو ممكن تخليكي مرتاحة وحاسة بهدوء قبل النوم.

2- فيه حاجات ممكن تساعدك عشان تحسي أكتر بالأمان زي انك تقفلي الستاير والباب لو إنتي بتخافي وعوزة تسيطري علي مخاوفك بشكل أكبر .

3- اتمني ليلة سعيدة لنفسك وافتكري أي حاجة حلوة حصلت في يومك عشان تنامي في هدوء وراحة .

4- اكتبي ملاحظاتك، بحيث إنك تسجلي كل اللي بيحصل في يومك وعن أحلامك.

اعرفي معانا كمان ايه هو القلق الليلي وازاي تسيطري عليه